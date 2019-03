Zwei Unfälle am Wochenende

Bad Mergentheim.Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntagabend auf der K 2864. Ein 80-jähriger VW Passat Fahrer kam aus Richtung Wehrmutshausen und übersah an der Einmündung zur L 1020 den vorfahrtsberechtigten VW-Golf. Beide Wagen waren danach schrottreif. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei circa 10 000 Euro.

Am Freitag zwischen 14.15 und 16.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Hausmauer in der Austraße. Der Verursacher flüchtet von der Unfallstelle.

An dieser wurde dunkelblauer Lack festgestellt. An der Hausmauer entstand ein Schaden in Höhe von circa 1 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Diese werden unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim entgegengenommen. pol

