Zweite Zufahrt für neues Gewerbegebiet

Bad Mergentheim.Das neue Gewerbegebiet „Braunstall“, das hinter dem Fitnessstudio „Kraftwerk“, der Disco und dem AS-Möbelmarkt entstanden ist, erhält eine zweite Zufahrt. Der Gemeinderat beschloss dies in seiner kurzen Jahresabschluss-Sitzung einstimmig.

Bislang ist das Gewerbegebiet am Rande der Kurstadt nur über den Dainbacher Weg ans Straßennetz angeschlossen. Eine zweite Anbindung soll nun über die Straße „Beim Braunstall“ erfolgen, in Form einer Verlängerung. Der Wendehammer zwischen Disco und Möbel AS wird beseitigt und ein dahinter liegendes, ehemaliges Privatgrundstück überbaut. Links und rechts neben der neuen Straße werden Parkplätze angelegt. Den Auftrag erhielt die Firma Boller Bau aus Distelhausen zum Preis von knapp 386 000 Euro für die straßenverkehrliche Erschließung (290 000 Euro für die Zufahrt und rund 96 000 Euro für die Parkplätze). Etwa 10 000 Euro fallen zusätzlich für Arbeiten im Abwasserbereich an, die auf Rechnung der Stadt gehen.

Die Bauarbeiten sollen nach dem Jahreswechsel starten und spätestens zur Jahresmitte abgeschlossen sein. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018