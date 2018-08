Zweiter Bauabschnitt ab Montag: Geänderte Sperrungen

BAD MERGENTHEIM.Seit knapp einer Woche läuft die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Bad Mergentheimer Westumgehung (B 290). Am Montag, 20. August, beginnt nun der zweite Bauabschnitt (Bild). Dieser läuft bis zum 1. September. Das Teilstück zwischen dem Kreisverkehr Herrenwiesen und der Kreuzung Buchener Straße („Caritas-Kreuzung“) ist dann voll gesperrt. Auch die Einmündung Schillerstraße ist voll gesperrt. Zwischen der Kreuzung Buchener Straße und dem Kreisverkehr „Eisenberg“ kann die Westumgehung mit Ende des ersten Bauabschnittes nun wieder befahren werden. Der Bund investiert rund 850 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Besonders erfreulich für den Lärmschutz in Bad Mergentheim ist die Tatsache, dass hier größtenteils so genannter „Flüsterasphalt“ verbaut werden soll. Nach vier Wochen Bauzeit wird das Projekt voraussichtlich am 8. September abgeschlossen sein. Der dritte und letzte Bauabschnitt ist vom 1. September bis 8. September geplant: Die Westumgehung kann durchgängig befahren werden, die Ein- und Ausfahrten Schillerstraße und Buchener Straße sind aber voll gesperrt. Die ausgeschilderten Umleitungen führen den örtlichen Verkehr je nach Bauabschnitt und Fahrtrichtung durch die Innenstadt oder das Gewerbegebiet „Ried“. Der überregionale Verkehr wird während der Bauzeit weiträumig über die B 292 und Boxberg umgeleitet. Die Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs sind von den Sperrungen nicht betroffen. stv/Grafik: Stadt Bad Mergentheim

