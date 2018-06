150 Oldtimer drehen ihre Runden

Anzeige

Windischbuch.Die Bosch-Boxberg-Klassik ist eine der größten Oldtimer-Rallyes des Landes. Sie hat die Bosch-Teststrecke in Windischbuch zum Ziel. Hier findet am Sonntag, 24. Juni, zwischen 10 und 18.30 Uhr ein Tag der offenen Tür mit vielfältigen Aktionen statt.

Die Besucher können aktiv an Drift-Fahrten mit historischen Rallye-Fahrzeugen teilnehmen und tolle Oldtimer in Aktion erleben. In den Vorjahren begeisterte die Veranstaltung jeweils mehrere 1000 Besucher aus der gesamten Region odenwald Tauber.

Die Bosch-Teststrecke in Windischbuch ist normalerweise für den Publikumsverkehr strikt gesperrt, aber einmal im Jahr, zum „Tag der offenen Tür“, haben Zuschauer die Möglichkeit sich dort umzuschauen und über automobile Raritäten und technische Leckerbissen zu informieren. Bosch Classic und die Bosch Oldtimer Schrauber organisieren die beliebte Oldtimer-Rallye Bosch Boxberg Klassik in diesem Jahr bereits zum 19. Mal. Als ältestes Fahrzeug ist ein Alvis 12/70 Special Baujahr 1940 gemeldet. Eines der jüngsten Fahrzeuge im Feld ist ein Lancia Delta Integrale Baujahr 1988.