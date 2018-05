17 Jahre als Mesner aktiv

Anzeige

Bronnbach.Jetzt endete nach 17 Jahren die Ära von Zygmunt Piechowiak als Mesner im Kloster Bronnbach.

Am Sonntag nutzte der Rektor der Missionare von der Heiligen Familie (MSF), Pater Joachim Rzesnitzek, die Gelegenheit am Ende des Gottesdienstes, den er im Übrigen zusammen mit Pater Norbert Maier und Pater Waldemar Murach zelebrierte, Zygmunt Piechowiak für seine langjährige Tätigkeit zu danken und ihn in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden, der am 1. Mai begann.

Äußerst zuverlässig

17 Jahre lang hat er mit äußerster Zuverlässigkeit seinen Dienst als Mesner im Kloster Bronnbach versehen. Dabei lag ihm der Kirchenschmuck zu den Hochfesten und am Patrozinium am 15. August jeden Jahres besonders am Herzen.