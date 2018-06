1890 Euro für den Verein Akzente

Anzeige

Boxberg.Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe in der Nissan-Academy im Schulungs- und Eventzentrum „Forum Boxberg“ der Firma Driving Concept auf dem Gewerbegebiet Seehof in Windischbuch. Uwe Steader, Technischer Trainer und Leiter der Nissan-Academy am Standort Windischbuch konnte an die Vorsitzende des Vereins Akzente Boxberg Ilona Wild und deren Stellvertreterin Vera Herzog einen Spendenscheck über 1890 Euro überreichen. Die Spende kommt von den technischen Trainern der Nissan Academy Deutschland, die an mehrere Standorten in Deutschland Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen in Theorie und Praxis für Servicetechniker durchführt. Sie haben auf ihre Aufwandsentschädigungen für die Servicetechnikerprüfungen verzichtet und spenden diese für einen sozialen Zweck im Zuständigkeitsbereich einer der Nissan-Academien in Deutschland.

Wahl fiel auf Boxberg

Besonders erfreulich sei es, so Uwe Staeder, dass Boxberg und damit der Verein Akzente in diesem Jahr für diese Spende ausgewählt wurde. Er hoffe, dass damit die vom Ehrenamt getragene Arbeit des Vereins Akzente weiter unterstützt werden kann und wünschte dem Verein auch künftig eine erfolgreiche Arbeit.

Die Vorsitzende des Vereins Akzente, Ilona Wild, dankte Uwe Staeder und den Technischen Trainern für diese überraschende und großzügige Spende. Sie helfe die Arbeit des Vereins Akzente weiter zu verbessern, der als Trägerverein des Medien- und Kulturzentrum vielfältige, meist ehrenamtliche Aufgaben wie Mediothek, Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch, Cafeteria, Helferkreis Flüchtlinge sowie Vorträge und Kursangebote anbiete.