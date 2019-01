Unterschüpf.Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ waren 19 engagierte Kinder und Jugendliche als Sternsinger in Unterschüpf unterwegs. Mit viel Freude und Einsatz sammelten sie gemeinsam in Unterschüpf, Oberschüpf und Sachsenflur eine beeindruckende Summe von 2310,82 Euro. Bild: Rieger

