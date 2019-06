24-Jähriger täuscht Raub vor

Boxberg.Wer eine Straftat vortäuscht macht sich selbst strafbar. Über diese Konsequenzen machte sich ein 24-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarkts am Freitag vergangener Woche wohl keine Gedanken, als er die Polizei verständigte und mitteilte, dass er soeben ausgeraubt wurde. Der junge Mann behauptete, dass ein Unbekannter in den Laden kam und mit vorgehaltenem Messer Geld forderte. Der 24-Jährige habe die kompletten Tageseinnahmen übergeben und dann beobachtet, dass der Täter aus dem Getränkemarkt heraus und nach links in Richtung Ortsausgang flüchtete. Sofort wurde durch die Polizei eine Fahndung nach dem Unbekannten mit mehreren Streifen eingeleitet. Im Rahmen der ausgiebigen Ermittlungen verhärtete sich bei den Beamten immer mehr der Verdacht, dass der 24-Jährige den Raub nur vorgetäuscht hatte. Schlussendlich räumte er im Rahmen von Vernehmungen ein, dass er den Raub nur erfunden habe, da er stark verschuldet sei. Dass er die Polizei belog, hat für ihn nun strafrechtliche Folgen.

