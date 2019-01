27 Aktive mit Durchschnittsalter von 32 Jahren

Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr blickte man im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kupprichhausen zurück.

Kupprichhausen. Geprägt war das Vereinsjahr von vielen Auftritten – sowohl im kirchlichen als auch im weltlichen Bereich sowie vom Engagement des Vereins in der Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Dass hierbei die Musiker gefordert waren, kam besonders im Dirigentenbericht von Frank Wagenblast zum Ausdruck. Dass sich intensive musikalische Arbeit nicht nur in der Seniorenkapelle lohnt, sondern auch im Bereich der Nachwuchsmusiker große Erfolge zeigt, wurde bei den musikalischen Darbietungen des Musikernachwuchses deutlich.

Grüße überbracht

Nach der Totenehrung, die vom Jungmusikerquartett mit dem Lied von „Guten Kameraden“ begleitet wurde, überbrachte Pfarrgemeinderätin Wilma Weiß die Grüße der Pfarrgemeinde sowie von Pfarrer Edgar Wunsch und Pfarrer Steffen Kolb. Sie dankte Verein und Kapelle für die gute Zusammenarbeit und den Einsatz bei zahlreichen kirchlichen Anlässen, wobei sie die Wallfahrt nach Walldürn und die kirchlichen Prozessionen besonders hervorhob.

Im anschließenden Jahresbericht gab Vorsitzende Karin Körner einen umfassenden Überblick über die Arbeit im Verein und dessen Entwicklung. Derzeit bestehe der Musikverein aus 35 aktiven Mitgliedern, wobei die Stammmannschaft der Seniorenkapelle 27 aktive Musikern umfasse, deren Durchschnittsalter 32 Jahre betrage. An fördernden Mitgliedern zähle der Verein derzeit 89 Mitglieder. Ein besonderes Augenmerk in ihren Ausführungen richtete sie auf die Gewinnung von Nachwuchs. Sie rief auf, neue Musiker zu werben.

Stolz, so die Vorsitzende, sei man auf das neu initiierte Sextett „Grünkernblech“ das beim 100. Geburtstag der Frauengemeinschaft und beim Oktoberfest des TSV bereits sein Können unter Beweis gestellt habe.

Wie umfangreich die Vereinsaktivitäten und musikalischen Auftritte der Kapelle 2018 waren, wurde im Jahresbericht von Schriftführer Wilfried Haun deutlich. Er berichtete über die Auftritte und Konzerte der Kapelle sowie Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins. Musikalische Schwerpunkte waren Probenwochenende, Jahreskonzert, Maimesse, musikalischer Frühschoppen, Wallfahrt, Windparkeinweihung, Oktoberfest und Weihnachtsständchen sowie Auftritte bei kirchlichen Anlässen.

Zahlreich waren auch die Aktivitäten in Vereinsarbeit und Dorfgeschehen wie Grünkernfest, Dorffasching, Kameradschaftsabend, Bewirtung Theaterabende, Werbung für Musikernachwuchs sowie Geburtstage und Jubiläen.

Positiver Kassenbericht

Positives hatte auch Kassierer Ernst Gruber über die Finanzentwicklung parat. Dank der Auftritte wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Ein Lob für die Kassenführung gab es von den Kassenprüfern Alois Hönninger und Thomas Kilian. Auf Antrag von Hönninger erteilte die Versammlung die einstimmige Entlastung.

Nachdem das Jungmusikerquartett abermals sein Können bewies, war es Dirigent Frank Wagenblast, der die Arbeit der Kapelle und ihre Auftritte, die Probenbesuche und musikalischen Perspektiven der Zukunft beleuchtete. Als Stadtrat überbrachte er die Grüße von Bürgermeister Christian Kremer, Gemeinderat, Ortsverwaltung sowie Ortsvorsteherin Karin Körner.

Zufrieden zeigte sich Wagenblast über Arbeit und Präsentation der Kapelle bei Auftritten. Man verfüge über ein breitgefächertes Repertoire. Dank sagte er allen Musikern, die durch Engagement, Probenfleiß und Einsatz dazu beitrügen, dass die Kapelle ein positives Aushängeschild für Dorf und Stadt darstelle. Er appellierte an alle, auch künftig die Probenarbeit nicht zu vernachlässigen.

Auch für das laufende Jahr stünden wieder zahlreiche Auftritte an, die eine intensive Vorbereitung und viel musikalische Arbeit erforderten. Höhepunkte werden das Jahreskonzert und der musikalische Frühschoppen sowie ein gemeinsames Osterkonzert mit der Winzerkapelle Beckstein sein. Wie intensiv die musikalische Arbeit ist, wurde an der vorgetragenen Probenstatistik deutlich. 44 Probenabende seien durchgeführt worden, wobei die durchschnittliche Probenbeteiligung bei knapp 60 Prozent gelegen habe. Bei den Probenfleißigsten Katja Lauf-Wagenblast (43), Martin Hock (41), Jana Hehn (41), Hilmar Hehn (40) und Ben Hehn(39), seinem Stellvertreter Thomas Kilian, den Ausbildern sowie den auswärtigen Musikern bedankte er sich mit einem Präsent.

Kontinuität im Verein

Die Kontinuität im Verein zeigte sich auch bei den Teilvorstandswahlen die von Karin Körner geleitet wurden. Dabei wurden Hilmar Hehn als Vorsitzender (mit Karin Körner), Schriftführer Wilfried Haun, zweiter Kassierer Chris Kuba, die Beisitzer Franziska Schuster und Michael Körner sowie Kassenprüfer Thomas Kilian für die nächsten zwei Jahre einstimmig bestätigt.

Dass der Verein auf ein langjähriges Mitgliederpotenzial bauen kann, wurde bei den Ehrungen klar. Für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft im Musikverein wurden Roland Braun, Bruno Hasenfuß, Anton Kilian, Rainer Seeberger, Erich Sigmund, Josef Schenk, Reinhold Schweizer und Harald Weiß mit der silbernen Vereinsehrennadel ausgezeichnet.

Die Vereinsehrennadel in Bronze erhielten für 15-jährige Mitgliedschaft Robin Haun und Melanie Strauß sowie Tanja Baumann, die zehn Jahre aktiv beim Musikverein ist. Als Dank für die langjährige Treue überreichten die Vorsitzenden Karin Körner und Hilmar Hehn an die Geehrten ein Weinpräsent.

Zum Schluss informierte Karin Körner über die vorgesehene Satzungsänderung, die in der Generalversammlung 2020 beschlossen werden soll.

Des Weiteren gab die Vorsitzende noch Termine für 2019 bekannt, wobei das Jahreskonzert am 13. April, das Osterkonzert mit „Bechstein“ in Beckstein am 21. April, der musikalische Frühschoppen am 14. Juli und das Weihnachtsständchen am 7. Dezember musikalische Höhepunkte sind.

Bevor die beiden Jungmusiker Lukas und Felix im Duett die Versammlung musikalisch abschlossen, war es Dirigent Frank Wagenblast, der die Gelegenheit nutzte und sich bei Karin Körner und Hilmar Hehn und ihren Ehegatten mit einem Präsent für die beispielhafte Arbeit und ihren Einsatz zum Wohle des Musikvereins und der Musikkapelle, aber auch in der Dorf- und Vereinsgemeinschaft bedankte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019