30 000 Euro Zuschuss

Boxberg.Einen Anbau ans Gemeindehaus in Schwabhausen hat der Heimat- und Kulturverein geplant. Und die Stadt Boxberg will das Projekt mit einem Zuschuss von 30 000 Euro unterstützen. Einmütig sprach sich der Gemeinderat bei der Sitzung am Montag im Rathaus dafür aus.

„Das Gemeindehaus in Schwabhausen hat uns schon 2017 beschäftigt“, sagte Bürgermeister Christian Kremer. Als die evangelische Kirchengemeinde das Gebäude nicht mehr weiterführen wollte, hatte auch die Stadt abgelehnt, der Heimat- und Kulturverein es aber übernommen. Die Erweiterung soll über das Leader-Projekt erfolgen.

Ortsvorsteher Dietmar Hofmann, der auch Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins ist, stellte die Planungen für den rund 70 Quadratmeter großen Anbau vor. Er soll künftig als barrierefreier Eingang ins Gebäude dienen. Gleichzeitig werden dort die sanitären Anlagen entstehen, zudem ein Lagerraum und die Garderobe. Vom bestehenden Saal wird ein neuer Zugang zum Außenbereich und einer Terrasse geschaffen. Der alte Eingangsbereich soll verändert, teilweise sind neue Fenster vorgesehen.

Das Gebäude wird stark frequentiert. Von den Vorschulkindern über Jugendliche bis zum Frauenkreis nutzen viele die Räume. Für Hofmann sollen sie nach dem Umbau auch für private Feiern, wie Geburtstage oder Hochzeiten zur Verfügung stehen. Der Ortsvorsteher rechnet mit Kosten von rund 150 000 Euro für die Maßnahme. 60 Prozent kommen von der Leader-Förderung, zehn Prozent davon steuert die Gemeinde bei.

Bürgermeister Kremer freute sich über das Vorhaben, das für ihn „sehr ambitioniert“ ist. Er schlug vor, den Umbau statt mit 15 000 Euro mit der doppelten Summe zu fördern, und bot ein zinsloses Darlehen an. Aus dem Gemeinderat gab es keinen Widerspruch. dib

