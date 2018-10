31 Vorhaben mit 55 000 Euro bedacht

Erstmals schüttete die Stadt Boxberg aus dem Sozialfonds Windkraft Geld für gemeinnützige Zwecke aus. Mit nahezu 55 000 Euro werden 26 Vorhaben gefördert.

Boxberg. Es war schon ein Grund zum Feiern, denn zum ersten Mal konnten Zuschüsse aus dem Sozialfonds Windkraft der Stadt Boxberg für kulturelle und soziale Zwecke an Vereine, Kirchen und andere Institutionen in der Stadt ausgeschüttet werden.

„Es ist ein besonderer und schöner Tag für die Stadt“, so Bürgermeister Christian Kremer zur Begrüßung beim Empfang anlässlich der Übergabe der Zuschuss- und Dankurkunden an die mit Mitteln aus dem Sozialfonds Windkraft bedachten Institutionen. Nahezu 55 000 Euro an Zuschüssen für insgesamt 31 beantragte Maßnahmen, Beschaffungen und Aktivitäten im sozialen und kulturellen Bereich konnte Bürgermeister Kremer an diesem Abend an Vertreter der einzelnen Institutionen übergeben.

Einen langen Weg mit vielen Hindernissen musste man gehen, sagte Bürgermeister Kremer im Rückblick auf die Entwicklung der Windenergie und des Sozialfonds Windenergie in Boxberg. Umso erfreulicher sei, dass das verfolgte Ziel erreicht werden konnte, den Nutzen aus der Windkraftenergie am Standort Boxberg nicht nur einigen Wenigen, sondern möglichst vielen Bürgern, den Vereinen und Institutionen in der Stadt und ihren Einrichtungen zukommen zu lassen. Mit der Zeag Energie AG, dem Energieversorger aus der Region, habe man einen Partner gefunden, mit dem man gemeinsam dieses Ziel habe realisieren können.

Vorwürfe widerlegt

Mit der Gründung der Bürgerenergie GmbH und Co KG Boxberg, an der die Stadt Boxberg beteiligt ist, habe man die Grundlage für die Bürgerbeteiligung über die zwischenzeitlich gegründete und eingetragene Bürgergenossenschaft geschaffen. Einmalig sei auch das von der Stadt und dem Gemeinderat verfolgte Pachtmodell nachdem 20 Prozent der Pachteinnahmen für die Windkraftanlagen in einen Sozialfonds Windkraft fließen, der von der Stadt Boxberg verwaltet wird und aus dem Zuschüsse für soziale und kulturelle Maßnahmen im Stadtgebiet gewährt werden.

Heute, so Bürgermeister Kremer, zeige sich, dass sich der lange und steinige Weg zur Windenergie im Stadtgebiet Boxberg gelohnt hat. Die Vorwürfe der Bürgerinitiative gegen die Windkraft in Boxberg, dass für die Region nichts bleibe und nur die großen Konzerne daran verdienen würden, könnten somit wiederlegt werden. Pachtzahlungen an die unmittelbaren und mittelbaren Grundstückseigentümer, die Gewerbesteuer an die Stadt, die Bürgerbeteiligung über die Bürgergenossenschaft und die Ausschüttungen aus dem Sozialfonds Windkraft zeigten, dass die Erträge aus der Windkraft auch bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ankommen.

Den Sozialfonds Windkraft bezeichnete er als verlässliches Finanzierungsinstrument für soziale und kulturelle Zwecke in den nächsten zwei Jahrzehnten.

Dies alles sei nur möglich geworden, da Viele mitgeholfen hätten, dieses Ziel zu erreichen. Einen besonderen Dank sagte er dem Gemeinderat, der Stadtverwaltung und Ortvorstehern, die stets hinter dem Projekt Windkraft standen, der Zeag Energie AG als allzeit verlässlicher Partner, dem Ingenieur-Büro Klärle für die Erstellung der Flächennutzungspläne sowie den Grundstückseigentümern, ohne deren Zustimmung nichts machbar gewesen wäre.

Bürger an Erträgen beteiligen

Ein großes Lob für die überaus gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sprach auch der Vorstandsvorsitzende der Zeag Energie AG Heilbronn Eckard Veil aus. Er dankte allen, die mitgeholfen haben das Ziel der Realisierung Windenergie an den drei Standorten im Boxberger Stadtgebiet zu realisieren. Gerne habe man das Ziel unterstützt, möglichst viele Erträge aus der Windenergie in der Stadt und der Region zu belassen.

So sei das Pachtmodell in der Stadt Boxberg einmalig und beispielhaft. Der Windenergiefonds, aus dem man heute Zuschüsse gewähren kann, sei eine der Möglichkeiten, Bürger an den Erträgen aus der Windenergie zu beteiligen. Vieles habe man trotz großer Hürden erreicht, doch das Ergebnis zählt.

Umso erfreulicher sei es , dass der geschaffene Sozialfonds Windkraft mit dazu beitrage, die Akzeptanz für die Windenergie im Boxberger Stadtgebiet weiter zu fördern. Aufgrund des Wandels in der Energieerzeugung sei es mehr und mehr notwendig neue Energiequellen zu erschließen beziehungsweise auszubauen.

Die Windenergie im Boxberger Stadtgebiet leiste hierzu einen wichtigen Beitrag, denn letztlich wird hiermit das 3,5-fache des gesamten Strombedarfs über die derzeit neun Windkraftanlagen in der Stadt Boxberg erzeugt. Der Stadt Boxberg und seinen Bürgern dankte er für das gute Miteinander und wünschte für die Zukunft eine weiterhin wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Zeag Energie AG.

Wie groß die Nachfrage nach Zuschüssen aus dem Sozialfonds Windenergie waren, machte Bürgermeister Christian Kremer vor der Übergabe der Zuschussbescheide deutlich.

Zum Wohl der Stadt

Für insgesamt 31 Projekte beziehungsweise Vorhaben mit einem Volumen von nahezu 112 000 Euro wurden Zuschüsse beantragt. Da die zur Verfügung stehenden Fondsmittel begrenzt sind, legte der Gemeinderat in seinen Förderrichtlinien fest, dass alle eingereichten Vorhaben mit 80 Prozent, höchstens jedoch 2500 Euro, gefördert werden.

Erfreulich sei, so Bürgermeister Kremer, dass mit diesen Fördermitteln so viele Vorhaben in den Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet gefördert und damit das kulturelle und soziale Miteinander unterstützt werden kann. Er dankte den Verantwortlichen für ihren Einsatz zum Wohle der Bürger, die man heute und auch in den kommenden Jahren mit Mitteln aus dem Sozialfonds Windkraft gerne unterstütze. prewe

