500 000 Euro für den Naturschutz

Boxberg.Die Stiftung Naturschutzfonds Baden Württemberg hat 2017 für die Stadt Boxberg 465 880 Euro bereit gestellt. Das sind Ersatzzahlungen, die von den Windkraftbetreibern für den Eingriff in die Natur und Landschaft zu leisten sind. Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur für den Naturschutz und die Landschaftspflege verwendet werden.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag stellte Michael Hökel von der Nabu-Gruppe Boxberg seinen Maßnahmenkatalog vor. Dieser werde nach Gemeinderatsbeschluss an das Ministerium weitergeleitet, wo entschieden wird, welche Vorschläge umgesetzt werden können.

Maßnahmen erläutert

In einer Präsentation erläuterte Michael Hökel seine Gedanken. Ein großes Thema im Raum Boxberg sei das Spannungsfeld zwischen Biber und Landwirtschaft. Durch die vorhandenen Mittel könnte die Stadt Flächen an Umpfer, Schüpfbach oder Ursbach erwerben. Ein Streifen von zehn Metern an beiden Seiten des Bachlaufs sei weitgehend ausreichend.