54 Kinder unternahmen eine Reise durchs „Weltall“

Assamstadt.Das 29. Zeltlager des TSV Assamstadt der Abteilungen Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Volleyball und Fußball ging wieder viel zu schnell vorbei.

Die Schultasche in die Ecke und gleich los ins Weltall: So sind 54 Kinder, zusammen mit ihren Betreuern, in das Zeltlager des TSV Assamstadt gestartet. Dieses Jahr schlugen die Sportler ihr Lager am Sportplatz in Schweigern auf. Nach der Zelteinteilung und dem Bezug der Zelte wurde ein Fahnenmast gesucht, auf ihm geschnitzt und feierlich die TSV Fahne gehisst. Diese wurde um ein Bild der Fußballabteilung ergänzt, da die „Fußballer“ seit diesem Jahr neu im Zeltlager dabei sind.

Vom einsetzenden Gewitter ließen sich auch die ersten Überfaller nicht abbringen und stürmten auf humorvolle Art und Weise, als Kühe verkleidet, das Lager.

Das Motto, welches die Kinder bereits bei der Anmeldung ausgewählt hatten, lautete „Weltall“. Passend dazu absolvierten sie einen Astronautentest und von den älteren Mädels wurde ein neues Zeltlagerlied gedichtet. Danach ging es thematisch gleich weiter, als tolle Sternzeichenbilder gebastelt wurden und ein spannendes und ausdauerndes 50-Fragen-Spiel rund ums Weltall im Zeltlager stattfand. Dem Freibad in Boxberg statteten die Kids einen Besuch ab, nachdem vormittags viele Spiele im Lager absolviert wurden. Abends besuchte man die katholische Kirche in Schweigern mit dem neuen Zeltlager T-Shirts. Diese sollen nun mehrjährig angezogen werden. Später bekam man noch Besuch von ehemaligen Zeltlagerkindern, die uns überfielen.

Ma nächsten Tag stand ganz im Zeichen der Vorbereitung für den Bunten Abend. Die Kinder haben sich mit ihren Darbietungen sehr ins Zeug gelegt.

Es gab gekonnte Gesangseinlagen, Tänze, eine intergalaktische Modenschau, einem Poi-Auftritt, lustige Witze und abwechslungsreiche Spiele. Es war ein sehr kurzweiliger Abend.

Viel Spaß machte wieder die Lagerolympiade mit verschiedenen Spielstationen, wie Teebeutelweitwurf oder Hula-Hoop-Challenge statt. Den Nachmittag verbrachten die TSVler mit Wasserspielen im Lager. Wer wollte, durfte in der Schwarzenmühle in Schweigern an einer interessanten Führung teilnehmen. Gegen Abend kam die Freiwillige Feuerwehr aus Schweigern zu Besuch, und die Kinder konnten mit einem kleinen Feuerwehrwagen mitfahren und durften sich anschließend gegenseitig mit dem Feuerwehrschlauch nass spritzen. Wie auch die Abende davor, wurde der letzte mit nächtlichen Mutproben und Spielen abgerundet und die traditionelle Nachtwanderung fand ebenfalls statt.

Der letzte Tag stand dann ganz im Zeichen des Abschiednehmens. Mit vereinten Kräften wurden die Zelte geputzt und abgebaut, so dass die Kinder am Nachmittag von ihren Familien abgeholt werden konnten. tsv

