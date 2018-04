60 Jahre Höhen und Tiefen gemeistert

Anzeige

Dazu kam, dass sich die Familie vergrößerte. 1960 erblickte Sohn Hartmut, 1965 Bruder Markus und 1966 Schwester Petra das Licht der Welt. Dazu war es noch notwendig geworden, die Eltern von Brunhilde zu unterstützen und deren landwirtschaftlichen Betrieb mit zu versorgen. Da blieb wenig Zeit für persönliche Freizeit, zumal man sich entschloss, 1979 das Elternhaus von Brunhilde abzureisen und durch einen Neubau zu ersetzen, in den man 1980 einzog.

Ein wichtiger Schritt war getan. Doch auch der gesellschaftliche Wandel und die gravierenden Veränderungen in der Landwirtschaft veränderten das Leben von Karl und Brunhilde Noe. Karl hatte zum 1969 eine feste Anstellung als Zivilangestellter bei der Bundeswehr-Standortverwaltung angetreten. Auch Brunhilde fand nach zeitweiliger Tätigkeiten bei der Firma Brand in Lengenrieden 1982 bei der Standortverwaltung in Lauda eine Beschäftigung. Zunächst wurde 1978 das Vieh abgeschafft, danach ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen verpachtet.

Erst jetzt, so Brunhilde, wurde ihnen bewusst, welch mühevolles Schaffen in all den Jahren notwendig war, um den Lebensunterhalt zu sichern. Zwar wurde es jetzt etwas weniger anstrengend, doch alles andere als ruhig. Dazu kam 2004 ein Schicksalsschlag. Nach einem Unfall ist Sohn Markus seit dieser Zeit an den Rollstuhl gefesselt. Doch gerne unterstützen sie Schwiegertochter Moni, die mit Markus und den drei Töchtern mit im Hause wohnt.

Trotz der Herausforderungen in ihrem Leben haben die Eheleute nie das Miteinander und die Gemeinschaft vergessen. Beide in Kupprichhausen geboren und aufgewachsen, haben hier Kindergarten die Volksschule besucht. Man kannte sich von Kindesbeinen an. Die Landwirtschaft und das tägliche Milchabliefern waren letztlich auch die Basis, dass man sich lieben lernte.

Aktiv eingebracht

Trotz großem Einsatz für Familie und Arbeit fand Brunhilde Zeit, sich aktiv in Vereine und Dorfgemeinschaft einzubringen. So war sie seit der Gründung des Kirchenchores 1954 und der Chorgemeinschaft bis 2016 62 Jahre aktive Sängerin. Aktiv ist sie auch in der Frauengemeinschaft.

Nicht missen möchte sie die wöchentlichen Übungsstunden der Frauenturngruppe des TSV und ihre gesellschaftlichen Aktivitäten. Familie, Garten, Hausarbeit, Sohn Markus und das Wohl und die Gesundheit ihres Ehemannes liegen ihr besonders am Herzen.

Auch wenn Karl Noe nicht mehr in der kommunalpolitischen Verantwortung, in den örtlichen Vereinen in verantwortungsvollen Positionen und als örtlicher Jagdpächter in vorderer Front steht, gilt dem Vereins- und Dorfgeschehen und dem kommunalpolitische Geschehen in Boxberg und seiner Heimatgemeinde seine volle Aufmerksamkeit. Er war Gemeinderat in Kupprichhasen, Stadtrat nach der Eingemeindung und 19 Jahre Kupprichhausens Ortsvorsteher. Von der Ortskanalisierung bis hin zum Dorfgemeinschaftshaus trägt vieles seine Handschrift.

Chor, Musikkapelle, Feuerwehr, Jagd und Sportverein – überall war und ist er engagiert. Eines mache ihn stolz. Es ist die Ehrenurkunde und Medaille des Gemeindetages, die ihm 1989 verliehen wurde. Doch dies alles, so Karl Noe, war nur möglich, da ihm seine Frau den Rücken frei gehalten habe.

Das Miteinander war und ist die tragende Säule in den zurückliegenden 60 gemeinsamen Ehejahren, so seine Worte.

Nicht vergessen haben die Eheleute an diesem ihren Ehrentag ihren Schöpfer, der ihnen diese 60 Jahre geschenkt und die Kraft gegeben hat, all die Höhen und Tiefen zu meistern.

Mit einem Gottesdienst am Samstag, 21. April, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Allerheiligen in Kupprichhausen möchten sie Dank sagen für die gemeinsame Zeit, auf die sie zurückblicken dürfen. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den zahlreichen Glückwünschen an. prewe

