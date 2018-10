75 Einzelauszeichnungen bedeuten eine neue Bestmarke

Boxberg.Die Begeisterung am Boxberger Sportabzeichentag, der als gemeinsame Veranstaltung von VfB, DLRG und Turnverein vor Jahren ins Leben gerufen wurde, erfuhr auch bei der vierten Auflage eine Steigerung. 75 Einzelauszeichnungen, so viele wie noch nie, wurden in den verschiedenen Altersklassen errungen. In den Jahren 2015 und 2016 kamen jeweils 54 Teilnehmer, vor einem Jahr waren es 59 Personen. Zum Erwerb des Familiensportabzeichens traten 2018 neun Familien an. Mit je vier Mitgliedern gingen die Familien Scherer und Werner in den vier geforderten Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination an den Start und schafften die notwendige Punktzahl.

Treffpunkt für den vierten Boxberger Sportabzeichentag, war der Schulsportplatz am Boxberger Schulzentrum und das Freibad.

Bei durchweg hochsommerlichen Bedingungen ging es bei der vierten Auflage dieser sehr beliebten Veranstaltung nicht ausschließlich um sportliche Höchstleistungen, sondern auch darum aktiv dabei zu sein, Spaß zu haben und zu überprüfen, wie es mit der Fitness aussieht.

Bei der Übergabe der Auszeichnungen im Sportheim des VfB Boxberg, zeigten sich der Jugendabteilungsleiter des VfB, Dr. Ing. Erik Reichert, die Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, Jutta Hellmuth und auch der TV-Vorsitzende Norbert Kesel sehr erfreut über die erneute Rekordbeteiligung an der Veranstaltung. Mit 75 Einzelsportabzeichen und neun Familien-Sportabzeichen wurden die Bestmarken aus dem Vorjahr übertroffen oder eingestellt. Eine besondere Anerkennung ging an Özer Ertugrul, der in der Disziplin Koordination den Schleuderball auf sagenhafte 47,20 Meter warf.

Auch das Leistungsniveau war erstaunlich hoch, wie sich bei der Aushändigung der Urkunden und Abzeichen zeigte, denn 44 der 39 Männer, 13 Frauen und 23 Kinder erfüllten in den Kategorien Ausdauer, (Radfahren, Lauf, Schwimmen oder Nordic-Walking) Kraft, (Wurf, Kugelstoßen oder Stand-Weitsprung) Schnelligkeit (Laufen/Sprint oder Schwimmen/Sprint) und Koordination (Weitsprung, Schleuderball oder Seilspringen) die Bedingungen für das Abzeichen in Gold. 25 Mal wurden die Vorgaben für das Abzeichen in Silber erfüllt und sechs Mal gab es die Leistungsnadel in Bronze. Für die Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, Jutta Hellmuth, war es die letzte Übergabe in Boxberg. Sie übergibt dieses Aufgabe nach 20 Jahren aus Altersgründen in jüngere Hände, wie sie bei der Verleihung mitteilte. pal

