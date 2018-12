762 000 Euro gehen nach Neubrunn

Neubrunn.Das Ergebnis der Auswahlrunde für das Förderprogramm Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte steht fest. Wie die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in München mitteilte, wurden bayernweit 39 Projekte ausgewählt. Darunter ist auch der Markt Neubrunn mit rund 762 000 Euro.

Die Gemeinden aus allen Regierungsbezirken können sich über insgesamt mehr als zwölf Millionen Eu-ro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) freuen. „Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag zur eigenständigen Entwicklung unserer ländlichen Gebiete und unterstützt das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen in ganz Bayern“, sagte Kaniber. So werden in den ausgewählten Gemeinden beispielsweise die Errichtung von Dorfgemeinschaftshäusern für Bürger und Vereine, die Neugestaltung von Straßen und Plätzen, der Ausbau von Fußwegen, Orts- und Verbindungsstraßen sowie die Erschließung von Orten gefördert. Kaniber wird den Kommunen die Zuwendungsbescheide im Januar im Landwirtschaftsminis-terium in München überreichen. „Die Gemeinden können ihre Projekte dann rasch umsetzen“, so die Ministerin.

Gemeinden, die in dieser Auswahlrunde nicht zum Zug gekommen sind, können sich im Sommer 2019 wieder bei ihrem zuständigen Amt für Ländliche Entwicklung bewerben. Insgesamt stehen von 2014 bis 2020 jährlich etwa zwölf Millionen Euro für Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte aus dem ELER-Förderprogramm bereit, heißt es in der Pressemitteilung.

Gefördert werden Projekte mit förderfähigen Kosten zwischen 25 000 und 1,5 Millionen Euro. Der Fördersatz beträgt 60 Prozent. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018