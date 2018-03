Älteste Bewohner des Ortes bestens unterhalten

Anzeige

Kupprichhausen.„Da lacht der Himmel, wenn in Kupprichhausen Seniorenfeier angesagt ist“, so die treffenden Worte von Bürgermeister Christian Kremer beim Seniorennachmittag von Ortsverwaltung und katholischer Kirchengemeinde Kupprichhausen am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus.

Im Saal herrschte eine heitere Stimmung, als Ortsvorsteherin Karin Körner die Senioren begrüßte. Nach einer Gedenkminute für Maria Pfeuffer, die im vergangenen Jahr starb und den Liedbeiträgen der Chorgemeinschaft, war es Pfarrer Steffen Kolb, der die Grüße der Pfarrgemeinde und der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn sowie von Pfarrer Edgar Wunsch übermittelte. Seine Gedanken zum älter werden und alt sein stellte er unter das Leitwort „An Gottes Segen ist alles gelegen“.

Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeister Christian Kremer. Er dankte den Senioren für ihren Einsatz und die Unterstützung in der dörflichen Gemeinschaft, aber auch zum Wohle der Stadt. Rückblickend auf 2017 ließ er die bedeutenden Maßnahmen und Vorhaben in der Stadt nochmals Revue passieren. Auch 2018, so Kremer, stünden große Investitionen ins Haus. Auch in Kupprichhausen werde in den Erhalt der Infrastruktur investiert, wobei auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt (Landesstraße) vorgesehen sei.