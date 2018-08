Überdurchschnittliches Niveau

Anzeige

„Die Ausbildungsqualität wird immer wichtiger, da die Anzahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz zusehends sinkt. Das zeigt auch die immer größere Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen. Das Dualis-Siegel ist für potenzielle Auszubildende ein Zeichen, dass Systemair die Ausbildung und fachliche Qualifizierung als auch die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen junger Menschen am Herzen liegt“, so Frank Jäger, Personalleiter von Systemair.

Erreicht wird dies mit dem Durchlauf durch alle relevanten Fachabteilungen. Aber auch Abwechslung und die Anerkennung guter Leistungen werden groß geschrieben.

Neben gemeinsamen Unternehmungen, wie Messebesuchen und Unternehmensbesichtigungen, ist die Mitarbeiterzeitung ein „Azubi-Projekt“.

Des Weiteren gibt es seit 2017 ein Austauschprogramm mit der Muttergesellschaft in Schweden, bei dem Auszubildende für zwei Wochen den Hauptsitz in Skinnskatteberg unter die Lupe nehmen können. Gute Leistungen im Halb- und Endjahreszeugnis werden zudem mit einer Prämie honoriert.

Außerdem besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden, heißt es weiter. Systemair engagiert sich unter anderem in einer Kooperation mit dem Lernhaus Ahorn sowie der Realschule Krautheim und bietet Schülerinnen und Schülern Bewerbungstrainings und Praktika an.

Um junge Mädchen von technischen und handwerklichen Berufen zu überzeugen, nimmt Systemair seit mehr als zehn Jahren am „Girls’ Day“ teil.

Systemair erhielt nun, nach erfolgreicher Dualis-Zertifizierung, für drei Jahre das Dualis-Siegel. Kürzlich wurde durch Dietmar Niedziella, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Berufsbildung der IHK Heilbronn-Franken, feierlich die Dualis-Zertifizierung verkündet und das Zertifikat übergeben. pm

