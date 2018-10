Übung vorbildlich gemeistert

Schweigern.Bei der alljährlichen Gemeinschaftsübung der Gesamtjugendfeuerwehr Boxberg rückten die Jugendlichen der Jugendfeuerwehren Boxberg, Unterschüpf und Schweigern zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus, mit einer vermissten Person und einem Flächenbrand im Garten aus. Auf dem angrenzenden Gelände des Lagerhauses kam es zudem zu einem Gabelstaplerunfall, bei dem eine Person eingeklemmt wurde.

Etwa 30 Jugendliche und zwölf Betreuer trafen am Nachmittag mit Blaulicht und Martinshorn am Lagerhaus ein, an dem bereits zahlreiche Zuschauer warteten. Routiniert bildeten die Jugendfeuerwehren Unterschüpf und Boxberg zwei Trupps zur Personensuche und bekämpften gemeinsam den Flächenbrand im Garten. Dafür setzten sie ein Standrohr in einen naheliegenden Unterflurhydrant und bauten einen Löschangriff auf.

Die Jugendfeuerwehr Schweigern betreute den Gabelstaplerfahrer und befreite mit Hilfe von Hebekissen den eingeklemmten Mann. Nachdem die vermisste Person schließlich gesund im Gartenhaus gefunden wurde, erfolgte eine gemeinsame Nachbesprechung.

Stadtjugendwartin Laura Wegert bedankte sich bei den Jugendlichen für die vorbildliche Durchführung der Übung.

Auch Bürgermeister Christian Kremer und Stadtkommandant Harry Schroth lobten die Jugendlichen für ihren gekonnten Einsatz und dankten ihnen für ihr Interesse an der Feuerwehr.

Im Anschluss an die Übung trafen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehren zu einer wohlverdienten Stärkung im Feuerwehrgerätehaus Schweigern. jfw

