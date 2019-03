Ältere Mitbürger kamen auf ihre Kosten

Boxberg.Heiter, gemütlich und unterhaltsam war wieder der Seniorennachmittag der Stadt am Dienstag in der Umpfertalhalle. Ein Nachmittag, der vielen die Möglichkeit bot, sich in gemütlicher Runde zu treffen, Neuigkeiten zu erfahren, Wissenswertes auszutauschen und Freundschaften zu pflegen. Doch auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz. Die Schüler der Realschule unter Regie von Rektorin Andrea Fürle hatten sich wieder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm zusammengestellt.

Erfreut über die gute Resonanz zeigte sich auch Bürgermeister Christian Kremer. Es sei erfreulich, dass dieser Nachmittag solch einen so Zuspruch finde.

Andrea Fürle hatte gleich zu Beginn eine Überraschung parat. Klein waren zwar die Kinder des evangelischen Kindergartens, die mit ihren Erzieherinnen in ihren bunten Trachtenkleidern auf der Bühne den Zillertaler Hochzeitsmarsch aufführten. Es war das Team der Tagespflege der Sozialstation unter Regie von Elke Fischer, das anschließend in einem Sketch den Tagesablauf in der Tagespflege präsentierte.

Große Begeisterung auch beim Zwergentanz, den die Fünftklässler der Realschule aufführten sowie bei der Tanzshow, den die Schülerinnen der neunten Klasse auf die Bühnenbretter zauberten. Nicht schlecht staunten die Besucher über Zauberkünste von Manuel, der mit seinen Tricks die Gäste immer wieder in Staunen versetzte. Nach dem lustigen Pantomimenspiel der neunten Klasse waren es die Schüler der Klassen fünf bis neun, die mit ihrer Akrobatikshow begeisterten.

Eine besondere Freude war es für Bürgermeister Christian Kremer, die ältesten Gäste zu ehren. Gleich 15 Senioren erhielten von ihm ein Blumen- bzw. Weinpräsent überreicht. Geehrt wurden: F. Börsch (98 Jahre), F. Ruck (93), F. Blesch (93), F. Krall (90), F. Behringer (90), H. Werner Welz (90), F. Weber ((89), F. Stang (89), F. Weiland (89), F. Neixler (89), F. Kesel (89), F. Appel (88), F. Daberger (88), F. Eck (88) und H. Lauterwald (88). Großen Beifall gab es auch für die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal, die es unter Leitung von Edgar Adelmann wieder hervorragend verstand, mit ihren musikalischen Darbietungen diesen Nachmittag harmonisch ausklingen zu lassen. prewe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019