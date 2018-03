Aktion „Saubere Landschaft“ in Schweigern durchgeführt

Anzeige

Schweigern.Passend zum Frühlingsbeginn wurde wie in den letzten Jahren die „Aktion Saubere Landschaft“ von der Ortsverwaltung durchgeführt. Zu der Sammelaktion trafen sich die wenigen Teilnehmer am Samstag auf dem Parkplatz im Industriegebiet. Eingeteilt in drei Gruppen, machten sich die Jugendfeuerwehr und zwei Helfer des Verschönerungsvereins aus dem Boxberger Stadtteil auf den Weg, den Müll und Abfall in der Gemeinde zu sammeln. Entlang den Radwegen, Bächen, Straßen und öffentlichen Plätzen wurde der Unrat aufgelesen und in Müllsäcken entsorgt. Nach getaner Arbeit traf man sich zum Vesper und gemütlichem Ausklang. Ortsvorsteher Ferdinand Eck und Ortschaftsrat Siegfried Riegler bedankten sich bei den drei Helfern, besonders aber bei den Jugendlichen der Feuerwehr Schweigern mit ihren Betreuern Patrick Wegert, Thorsten Quenzer und Laura Wegert für die tatkräftige Unterstützung. Bild: Ferdinand Eck