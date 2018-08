Alles begann als kleines Helferfest

Aus kleinen Anfängen hat sich das Kupprichhäuser Grünkernfest zu einer Veranstaltung entwickelt, die weit über die Dorfgrenzen hinaus beliebt ist. Nun kann es auf eine 40-jährige Tradition zurückblicken.

Kupprichhausen. Bald ist es wieder soweit. Am ersten Septemberwochenende, 1. und 2. September, wird in Kupprichhausen wieder das traditionelle „Kupprichhäuser Grünkernfest“ in und ums Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. In diesem Jahr kann es auf eine 40-jährige Tradition zurückblicken.

Blättert man einmal in der Geschichte des Grünkernfestes zurück, so kann man feststellen, dass sich aus einem Helferfest nach der Grünkernernte ein Fest geworden ist, das Kupprichhausen mit seinen Grünkernspezialitäten weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht hat.

Beginn im Schulhof

Aus beschaulichen Anfängen im ehemaligen Schulhof der alten Volksschule im Jahre 1978 hat sich ein Fest entwickelt das heute, 40 Jahre später, im 1995 errichteten Dorfgemeinschaftshaus am 1. Septemberwochenende ganze Hundertschaften von Grünkernfreunden nach Kupprichhausen, dem idyllischen Dorf im oberen Schüpfbachtal lockt.

Vieles hat sich in den zurückliegenden vier Jahrzehnten in der Gesellschaft, im Dorf aber auch beim Grünkernfest verändert. Das „Kupprichhäuser Grünkernfest“, ist mittlerweile eine Herausforderung, die es alljährlich in dem nur knapp 300 Einwohner zählenden Dorf zu stemmen gilt. Doch auch hier zeigt sich einmal mehr , was das Miteinander in einer Vereins- und Dorfgemeinschaft bewegen kann. Heute ist es die Vereinsgemeinschaft zu der die örtlichen Vereine Musikverein, Sportverein, Chorgemeinschaft, Feuerwehr und Frauengemeinschaft sowie die Ortsverwaltung gehören, die für Organisation und Durchführung verantwortlich zeichnen. Doch die Initiatoren und Begründer dieses Traditionsfestes waren nicht die Vereinsgemeinschaft, sondern es war die Idee der Grünkernerzeugergruppe, der sechs Landwirte aus Kupprichhausen und ein Landwirt aus Lengenrieden angehörten, ihr Helferfest, das bis 1978 in der Mühle Haun abgehalten wurde, öffentlich mit den Grünkernfreunden und der Dorfgemeinschaft zu feiern.

1978 fiel der Startschuss, und das erste Kupprichhäuser Grünkernfest wurde im eigens dafür überdachten Schulhof der ehemaligen alten Volksschule gefeiert. Was niemand gedacht hatte, trat ein. Schon das erste Grünkernfest war ein voller Erfolg. Kesselfleisch, Grünkernküchle und die herzhafte Grünkernsuppe waren der Renner. Sehr schnell fanden in den kommenden Jahren immer mehr Grünkernfreunde – manche kamen mit dem Milchkännchen, um Grünkernsuppe mitzunehmen – den Weg nach Kupprichhausen. Beispielhaft war damals das Engagement der sieben Grünkernerzeuger, die mit ihren Familien, Verwandten und Bekannten dieses immer größer werdende Fest bewältigten, das schon bald aus allen Nähten zu platzen drohte.

Vereinsgemeinschaft gegründet

Dass dies für die Familien auf Dauer nicht zu bewältigen war, wurde immer deutlicher. So fasste die Grünkernerzeugergruppe den Entschluss, das Grünkernfest und seine Zukunft 1988 in die Hände der örtlichen Vereine zu übergeben. Doch wer und wie sollte diese Fest künftig abgehalten werden? Man beriet sich gemeinsam und fasste den Beschluss, für das Fest eine Vereinsgemeinschaft bestehend aus Musikverein, Sportverein, Gesangverein, Feuerwehr und Frauengemeinschaft zu gründen.

Was zunächst nur für das Grünkernfest geplant war, hat sich zwischenzeitlich zu einer festen Institution entwickelt die unter Federführung der Ortsverwaltung nicht nur das Grünkernfest, sondern viele gemeinsame Aktivitäten im Dorf schultert. In den vier Jahrzehnten Grünkernfest und den drei Jahrzehnten Vereinsgemeinschaft hat sich gezeigt, dass gemeinsam vieles machbar und zu bewältigen ist.

Dies hat auch die Entwicklung des Grünkernfestes gezeigt. 1995 konnte das Grünkernfest in das neue Dorfgemeinschaftshaus verlegt werden. Doch auch hier war die Platzkapazität bald erschöpft. Ein Zeltanbau wurde errichtet und zwischenzeitlich auch ein mobiles Zelt für die Cafeteria beschafft. Doch die steigenden Besucherzahlen der vergangenen Jahre zeigen, das „Kupprichhäuser Grünkernfest“ erfreut sich noch immer einer steigenden Beliebtheit.

Vorbereitungen laufen

Bei den Verantwortlichen der Vereinsgemeinschaft ist man bemüht, auch künftig den Festbesuchern einen angenehmen und unterhaltsamen Aufenthalt mit gutem aus Küche und Keller und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot zu bieten. Damit dies auch in diesem Jahr wieder gut funktioniert laufen derzeit die Vorbereitungen für das Grünkernfest bereits auf Hochtouren.

Es wird besprochen, geplant – und auch neue Ideen werden entwickelt, denn alles soll perfekt und reibungslos laufen. Das Organisationsteam der Vereinsgemeinschaft mit Ortsvorsteherin Karin Körner an der Spitze, hat bereits alle Hände voll zu tun. Doch man habe „alles im Griff“, so die Ortsvorsteherin bei der letzten Besprechung der Vereinsgemeinschaft. Man sei gerüstet, auch im 40. Jahr den Gästen wieder ein angenehmes Wochenende rund ums Thema Grünkern zu bieten. prewe

