Alles dreht sich um die edlen Rebensäfte

Vorgestellt werden die Weine von Cornelius Lauter, der in der Winzergemeinschaft Franken seit Juli der neue geschäftsführende Vorstand ist. Mit 35 Jahren hat er die Herausforderung angenommen auf die Brücke des „größten fränkischen Weinschiffes“ zu gehen. Er ist mit dem Weinbau in Franken als echtes fränkisches Gewächs sehr eng verbunden. Als studierter Oenologe hat er sehr viel Weinwissen und Weinbau von der Pike auf gelernt.

Blick in den Weinberg

In einem Pressegespräch Pressegespräch im Vorfeld der „Schüpfer Weintage“ vom 24. bis 27. August gaben die Winzer Andreas Oehm, Oberschüpf, und Elmar Burger, Unterschüpf, einen kleinen Einblick auf die Lage in den Weinbergen.

„Die Winzer werden immer wieder mit neuen Wetterkapriolen konfrontiert“. sagte Andreas Oehm, Vorstandsvorsitzender der GWF Franken. Seien es im letzten Jahr der frühe Austrieb und der Frost in den Apriltagen gewesen, so sei dieses Jahr die anhaltende Trockenheit ein wichtiges Thema. „Man will ja nicht immer das Wort ’Klimawandel’ stressen. aber es ist schon so, dass sich der Weinbau durch klimatische Bedingungen in den letzten Jahren sehr stark gewandelt hat“, stellte Andreas Oehm fest. „Wir beobachten Verfrühungen im Austrieb daraus folgend auch frühere Lesezeitpunkte. Hatte man in früheren Jahrzehnten immer wieder Jahre, in denen die Traubenreife nicht genügend Zeit hatte bis zur Lese, ist es mittlerweile selbstverständlich fast jedes Jahr Spätlesen zu ernten.“ Damit einhergehend sei die Ertragsfähigkeit der Weinberge mittlerweile so hoch, dass wir jedes Jahr einen separaten Arbeitsdurchgang zur Reduzierung der Trauben einplanen müssen. Die Reduzierung der Trauben diene der Qualitätssteigerung und der Optimierung der Weinqualität. „Der Weingenießer erwartet jedes Jahr Topqualität und ist wenig bereit dort naturbedingte Schwankungen zu akzeptieren“ so der Oberschüpfer.

Wie ist das Jahr bisher gelaufen? „Wir hatten einen sehr frühen Austrieb“, so Oehm. „Und die Vegetation kannte keine Pause. In den meisten Jahren ist im Juni das Wachstum durch die ’Schafskälte’ für ein oder zwei Wochen gebremst – dieses Jahr Fehlanzeige.“ Die Arbeit im Weinberg komprimierte sich so von üblichen zehn Wochen saisonale Spitze auf sechs Wochen. Das bedeute aber nicht, dass dadurch weniger gearbeitet wurde, sondern die gleiche Arbeit musste in kürzerer Zeit erledigt werden.

„Durch die große Trockenheit und den Vorsprung in der Reife, der zur Zeit noch zwei Wochen gegenüber dem Vorjahr und drei Wochen im langjährigen Mittel zu beziffern ist, gehen die Winzer davon aus, dass die Weinlese schon in den letzten Augusttagen beginnen könnte“, blickte Oehm voraus. Früher galt die Regel im Schüpfer Grund Weinfest feiern und dann noch ein paar ruhige Tage bis zur Weinlese genießen - eventuell Urlaub. Dieses Jahr werde wohl alles nahtlos ineinander übergehen.

Bislang gute Entwicklung

„Nach einem guten Herbst 2017 bezüglich Menge und Qualität hatte die Rebe genügend Zeit zur Holzreife in einem vom Wetter her durchschnittlichen Herbst“, erläutert Elmar Burger. „Der Winter war zeitweise geprägt von ausreichend Niederschlägen und kurzzeitig gab es auch eine frostige Phase mit Temperaturen im einstelligen Minus Bereich.“ Das Frühjahr sei ebenfalls niederschlagsreich gewesen, so dass die Reben beim Austrieb aus dem Vollen schöpfen konnten. „Der Austrieb war extrem frühzeitig, kurz nach Ostern, Anfang April.

Die gefürchteten Eisheiligen blieben aus und die Frostschutzberegnung konnten wir uns sparen“ so der Obschüpfer weiter. Danach sei die Blütezeit von Ende Mai an zügig voran gegangen und der Traubenschluss sei Ende Juni gewesen. „Die Arbeiten im Weinberg konnten bei bestem Wetter erledigt werden“, blickt Burger zurück. Bis Anfang Juli sei die Rebe wassermäßig gut versorgt gewesen, dann habe die Trockenheit begonnen, der Rebe zuzusetzen.

In Unterschüpf wurde bisher zweimal klimatisierend beregnet. Der erste Wein werde in diesem Jahr vielleicht schon Ende August gelesen und die normale Ernte werde bei den frühen Sorten, wenn das Wetter weiter so mitspielt wie in den vergangenen Wochen, gegen Anfang September beginnen. „Die Winzer rechnen mit einer guten Ernte, nachdem im Schüpfer Grund keine Hagelschäden zu beklagen sind“, meinte der Unterschüpfer. In der Reifephase werde man jetzt wohl nicht mehr beregnen, weshalb es zu Trockenschäden und zu einer Ertragseinbuße kommen könnte. Den jungen Reben setzt zur Zeit das extreme Wetter besonders zu, da sie noch nicht so tief wurzeln.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018