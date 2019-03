Alpenländisch, fränkisch und symphonisch

Ein breites Spektrum der Blasmusik präsentierten das Große Blasorchester der Umpfertäler, die „Zwiefach-Boarischen“ und die Alphornbläser der Kreisjägervereinigung Mergentheim.

Boxberg. Auf höchstem Niveau sind mittlerweile die musikalischen Events aus der Konzertreihe „Musik verbindet uns“ des Großen Blasorchesters des Musikvereins Umpfertal unter Volker Metzger. Wenn sich drei Blasorchester mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen zu einem Konzert zusammentun, dann wird es spannend für das Publikum. „Das Große Blasorchester“ des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg, „Die Zwiefach-Boarischen“ sowie die Alphornbläser der Kreisjägervereinigung Mergentheim boten ein spannendes Kontrastprogramm in der Aula des Schulzentrums in Boxberg. Drei Musikstile, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Jede Formation brachte ihre eigene Musikrichtung mit.

Dass diese drei Ensemble zum Gemeinschaftskonzert einluden, war dem Kontakt von Dirigent Volker Metzger mit Frank Mittnacht von den „Zwiefach-Boarischen“ sowie mit Martin Michelberger von den „Alphornbläsern der Kreisjägervereinigung Mergentheim“ zuzuschreiben.

Den Auftakt übernahmen die Alphornbläser Jürgen Schulz, Karl Steffen, Rudi Wagner und Martin Michelberger mit dem „Einzug“ aus der Hubertusmesse. Zum Marsch „Mein Heimatland“ zogen die „Zwiefach-Boarischen“ in Lederhose und Dirndl fesch gekleidet in die Aula ein. Den Schluss des Marsches wurde dem Publikum gemeinsam mit dem Großen Blasorchester präsentiert. Eine Vorahnung machte sich unter den Gästen breit, was in den nächsten Stunden geboten wurde. Fulminant und mit Präzision gelang es den drei Formationen ein zweistündiges kurzweiliges Konzert der Extreme zu präsentieren. Die Konzertbesucher zeigten ihre Freude nicht nur durch langanhaltenden Applaus, auch beim Blick in die Reihen, zeigten sich glückliche und zufriedene Gesichter.

Die warmen und satten Klänge der Alphörner sorgten für größte Aufmerksamkeit und Begeisterung im Publikum. Jürgen Schulz erklärte, warum es so schwierig ist, dem Alphorn Töne zu entlocken: „Die Töne werden nicht durch Ventile oder Klappen erzeugt, sondern ausschließlich durch die mehr oder weniger gespannten Lippen der Bläser hinter dem Instrument. Deshalb beschränkt sich der Tonumfang eines Alphornes auf die Naturtonreihe mit einem Tonumfang von 12 bis 16 Tönen“. Während des Konzerts folgte das „Engelberger Echo“, die „Hommage aux Piqueur“ sowie der „Ausklang“.

„Die Zwiefach-Boarischen“, die Tanzl-Musik-Besetzung von der Tauberfränkischen Wirtshausmusi, präsentierten alpenländische und fränkische Blasmusik in kleinster Besetzung und überzeugten das Publikum mit ihrem musikalischem Können, ihrer Präzision und spielerischen Leichtigkeit sowie mit einer groß angelegten Charmeoffensive ihres Klarinettisten Frank Mittnacht, der gekonnt durch das Programm seines Ensemble führte. Mit viel Gefühl interpretierten die sechs Musiker filigran, flott und federleicht „Schöne Erinnerungen“, „Professor Boarischer“ sowie „Gruß an Bärnbach“. Dass man dieses bereits kleine Ensemble nochmals verkleinern konnte bewiesen die vier Bläser Elke Mittnacht und Josef Staudt am Flügelhorn, Helmut Herz am Tenorhorn und Frank Prechtler an der Tuba mit „Im Biergarten“ und „My Way“ – in einer ganz besonderen Art und Weise arrangiert.

Weil bei den „Zwiefach-Boarischen“ ein Spieler ausfiel, sprang der Oberstdorfer Johannes Mohr kurzerhand ein und spielte solistisch vorgetragen auf seiner Steirischen Harmonika den „Bergkameraden-Marsch“ als Hommage an die Freundschaft zwischen den Zwiefach-Boarischen und den Oberstdorfer Musikanten und eine Nummer von Herbert Pixner mit dem wirren Namen „Vierteljahrhundert-Dreiviertler“, wofür Johannes Mohr langanhaltenden und stürmischen Beifall vom Publikum und allen anwesenden Musikern erhielt.

Symphonische Blasmusik vom Feinsten gab es vom „Großen Blasorchester“ des Musikvereins mit dem Musical „Tanz der Vampire“, der „Morgenstimmung“ sowie der fetzigen Solo-Nummer „Bugler’s Holiday“. In dieser Komposition spielten die jungen Nachwuchstrompeter Yannick Braun, Jan Weißenberger und Jannick Zuber die absoluten Hauptrollen. Mit „The Sound of Ireland“ von Guido Rennert – 37 271 Noten geballte irische Musik in allen möglichen Facetten – sowie „Highland Cathedral“ beendete das „Große Blasorchester“ den Part symphonischer Blasmusik. Mit der „Vogelwiese“, „Dem Land Tirol die Treue“ sowie der romantischen und wohltönenden Polka „Böhmische Liebe“ – in feinsten Klängen gespielt von den „Zwiefach-Boarischen“ und dem „Großen Blasorchester – zeigten die beiden Ensemble, dass das gemeinsame Musizieren solcher unterschiedlicher Musikstile gelingen kann – „Musik verbindet“ eben.

Der Vorsitzende des Musikvereins Umpfertal, Josef Knoblauch, bedankte sich bei allen Musikern sowie bei Volker Metzger, der dieses Treffen der Extreme zusammengeführt hat. So viel Freude und Energie auf und neben der Bühne, das sei einfach einzigartig gewesen. Alle hätten eindrücklich gezeigt, wie vielfältig, bunt und mitreißend Blasmusik sein kann – sei es alpenländisch, fränkisch oder symphonisch. Frank Mittnacht wies darauf hin, da „Standing Ovations“ waren das Dankeschön des absolut begeisterten Publikums.

