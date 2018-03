Anette Göller zur neuen Vorsitzenden gewählt

Anzeige

Boxberg.Nach zwei Jahren kommissarischer Leitung durch die Frauenbeauftragten Gerlinde Hahn wurde bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Umpfertal in Dainbach Anette Göller zur neuen Ortsverbandsvorsitzenden gewählt. Als Nachfolgerin der Frauenbeauftragten Gerlinde Hahn, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand, gehört Bianca Stöcklein künftig dem VdK-Vorstand an.

Nach der Begrüßung durch Gerlinde Hahn dankte Bürgermeister Christian Kremer dem Ortsverband, besonders aber Gerlinde Hahn und dem Führungsteam für ihren engagierten Einsatz. Als zwischenzeitlich mitgliederstärkster Verein im Stadtgebiet sei er auch in seinen Aktivitäten beispielhaft und biete neben der Mitgliederbetreuung aktive Hilfe und Unterstützung in Notlagen, Renten und Sozialangelegenheiten. Erfreulich sei, dass der Ortsverband alljährlich eine ihrer Monatsversammlungen bei der Stadt abhalte. Auch für die Zukunft, so Bürgermeister Krämer, unterstütze die Stadt gerne dieses Mitgliederangebot. Er wünschte dem Ortsverband auch für die Zukunft eine weiterhin erfolgreiche Arbeit.

Kreisvorsitzender Kurt Weiland sagte dem Führungsteam und gerlinde Hahn für ihr Engagement im Ortsverband besonderen Dank. So sei die Arbeit auch in den beiden zurückliegenden Jahren bestens fortgeführt worden. Dank sagte er auch Bürgermeister Kremer für die stets gute Unterstützung durch die Stadt Boxberg. Rückblickend informierte er über die Arbeit des Kreisverbandes sowie die 2017 erfolgreich durchgeführten Gesundstage mit Ausstellungen und Vorträgen in Grünsfeld, Auch die Mitgliederentwicklung im Kreisverband ist sehr positiv und hat mit 130 Neuzugängen nun den Höchststand von 5099 Mitgliedern erreicht. Gut funktioniere auch die Zusammenarbeit mit den Ortsverbänden. Problemarisch sei es aber immer wieder vor Ort Ehrenamtliche für die Übernahme von Vorstandsämtern zu finden. Durch eine neue Ehrenamtsaktion wolle man diesem Problem begegnen und den neuen Kräften professionelle Hilfe durch Schulung und gezielte Information anbieten. Auch sei 2017 ein Schulprojekt geplant mit dem Ziel ,die VdK- Basisarbeit auch an die junge Generation zu vermitteln.