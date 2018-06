Anzeige

Schweigern.Die Lange Gasse und der Ursbachweg in Schweigern erhalten aktuell einen neuen Anschluss an das Erdgasnetz. Gleichzeitig werden die teils über 100 Jahre alten Wasserleitungen ausgetauscht und die jetzige Straßenbeleuchtung durch helles LED-Licht ersetzt. Unser Bild entstand in der Langen Gasse. Bild: Ortsverwaltung