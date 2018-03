Anwohner lehnen Mauer mehrheitlich ab

Anzeige

Schallschutzwände an den Bahnstrecken der Stadt: Der Boxberger Gemeinderat wird sich am Montag mit dem Thema beschäftigen.

Boxberg. Es könnte ein kurzer Tagesordnungspunkt bei der Gemeinderatssitzung am Montag werden, mutmaßt Bürgermeister Christian Kremer: Über mögliche Schallschutzwände an den Bahnstrecken in Wölchingen, Schweigern und Unterschüpf will man noch einmal diskutieren. Doch der Tenor bei den Betroffenen ist aus seiner Sicht deutlich geworden. Die Mehrheit habe sich dagegen ausgesprochen, so das Stadtoberhaupt. „Die Sichtbelästigung stört die Bürger mehr als der Lärm.“

Kosten trägt die Bahn

Dabei übernimmt die Bahn die Kosten. Im Rahmen des „Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes“ wurde auch die Bahnstrecke zwischen Wittighausen und Boxberg aufgenommen (wir berichteten). Hier werden durch die DB-Netz AG so genannte „aktive Lärmschutzmaßnahmen“ wie Schallschutzwände errichtet oder auch „passive Maßnahmen“ wie entsprechende Fenster von der Bahn gefördert. Bei intensiven schalltechnischen Untersuchungen wurde ermittelt, dass solche Maßnahmen in den drei Stadtteilen Wölchingen, Schweigern und Unterschüpf Abhilfe schaffen könnten. In Uiffingen, was ebenfalls untersucht worden ist, sei die Bahnlinie zu weit weg, erläutert Kremer. Die entsprechenden Unterlagen könnten auch auf der Internetseite der Kommune eingesehen werden.