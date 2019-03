Armin Jenninger übernimmt die Führung

Konrad Stumpf übergibt nach mehr als 30 Jahren Kommandantentätigkeit den Führungsstab an Armin Jenninger weiter.

Berolzheim. Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Feuerwehr Berolzheim stand neben den einzelnen Berichten die Wahl des neuen Abteilungskommandanten. Nach der Begrüßung der Mitglieder und Gäste durch den Kommandanten Konrad Stumpf und dem anschließenden Totengedenken, beleuchtete er die Jahresbilanz der 32 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer. In der Alterswehr sind derzeit fünf Kameraden und zwei Jugendliche in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Schriftführer Andreas Preiß ging in seinem Bericht ausführlich und im Detail auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Er erwähnte die zwölf Übungen und die Herbstabschlussübung der Gesamtgemeinde in Schillingstadt. Ebenso wurde der Landesfeuerwehrtag im Juli in Heidelberg besucht.

Fortbildung

Daniel Häffner und Marie Baumann absolvierten den Lehrgang zum Truppführer in Königheim. Pascal Barta und Andreas Preiß haben das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze über die Werksfeuerwehr Getrag in Niederstetten abgelegt.

Im Dorfgeschehen ist die Feuerwehr mit ihrem vielfältigen Engagement fester Bestandteil. So wird jährlich der Maibaum in der Ortsmitte aufgestellt und die Verkehrssicherung bei den kirchlichen Prozessionen und beim Martinsumzug zuverlässig übernommen. Daneben wurde noch ein Grillfest mit einer Wanderung und die Heckenpflege durchgeführt. Auch beim Vereinsschießen beteiligte sich eine Mannschaft der Feuerwehr.

Zu insgesamt neun Einsätzen wurde die Feuerwehr im vergangenen Jahr gerufen. Dabei handelte es sich um Hochwassereinsätze, Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen bei einem Verkehrsunfall und bei einer Ölspurbeseitigung.

Den Kassenbericht erstattete Kassenwart Rainer Preiß. Vonseiten der beiden Kassenprüfer Sebastian Noe und Markus Löhr wurden keine Beanstandungen ausgesprochen und eine ordentliche und saubere Kassenführung bestätigt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete der stellvertretende Jugendleiter Daniel Häffner. Es wurden regelmäßig Übungen zusammen mit der Jugendfeuerwehr aus Schillingstadt durchgeführt. Tatkräftig halfen die Jugendlichen unter anderem beim Martinsumzug und beim Christbaumverkauf mit und auch bei der Einsammlung der ausgedienten Bäume nach dem Weihnachtsfest waren sie aktiv.

Früh Verantwortung übernommen

Vor den Wahlen, blickte Kommandant Konrad Stumpf auf seine über 30-jährige Kommandantentätigkeit zurück. Sein Werdegang bei der Feuerwehr Berolzheim begann 1983. Frühzeitig übernahm er Verantwortung und wurde bereits 1985 zum stellvertretenden Abteilungskommandanten bestimmt. 1989 übernahm er vom damaligen Kommandanten Willi Walter, der dieses Amt auch über 23 Jahre ausgeübt hatte, das Kommando. Als Höhepunkte seiner Amtszeit erwähnte er die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Berolzheim und die Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges. Außerdem die umfassenden Baumaßnahmen für die Gerätehalle und der Schulungsräume, welche mit Unterstützung der Gemeinde Ahorn zu größten Teilen durch Eigeninitiative der Feuerwehrmitglieder durchgeführt wurden.

Bürgermeister Elmar Haas hatte in seiner Funktion als Wahlleiter dank der guten Vorbereitung eine einfache Aufgabe. Bevor er dieses Amt ausübte, bedankte er sich mit persönlichen Worten beim scheidenden Kommandanten Konrad Stumpf für die jahrelange, harmonische und gute Zusammenarbeit.

Als neuer Abteilungskommandant wurde dann Armin Jenninger einstimmig gewählt. Als sein Stellvertreter steht Tobias Gehrig zur Verfügung. Andreas Preiß als Schriftführer und Rainer Preiß als Kassenwart wurden in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt. Weiterhin Kassenprüfer bleiben Sebastian Noe und Markus Löhr. Günter Barta übernimmt wieder das Amt des Gerätewarts und Daniel Häffner leitet die Jugendfeuerwehr. Als Beisitzer neben den Gruppenführern wurden Klaus Häffner und Konrad Stumpf, fungieren Michael Häffner und Pascal Barta gewählt.

Gesamtkommandant Berthold Karl bedankte sich bei allen Gewählten für die Übernahme ihrer Ämter und allen Kameraden für ihren Dienst in der Feuerwehr. Auch bei Konrad Stumpf, der sein Stellvertreter als Gesamtkommandant der Feuerwehren aus Ahorn ist, bedankte er sich für die jahrelange sehr gute kameradschaftliche Zusammenarbeit.

Bevor der neu gewählte Abteilungskommandant Armin Jenninger die Versammlung abschloss, bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und überreichte Konrad Stumpf als Zeichen des Dankes und Anerkennung für die geleistete Arbeit im Namen aller Feuerwehrmitglieder der Abteilung Berolzheim ein Präsent. ffw

