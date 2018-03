Artenschutz und Umwelterziehung im Fokus

Anzeige

Anschließend führte Michael Hökel durch den Rechenschaftsbericht der letzten beiden Jahre. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit lag hier auf zwei Bereichen: Umweltbildung und -erziehung sowie der Biotop- und Artenschutz. Mit vielen Veranstaltungen, Arbeitseinsätzen und Aktivitäten wurden diese Ziele verfolgt. Etwa mit dem Abschluss der Renovierung der Nabu-Scheune, der Gründung der Naturschutzjugend (Naju) oder mit dem Tag der offenen Tür – aber auch mit der jährlichen Kontrolle von etwa 200 Nistkästen sowie Pflegearbeiten an vereinseigenen Grundstücken.

In seinem Kassenbericht gab Dr. Joachim Hübner einen Überblick über die Finanzen des Vereins. Adolf Dörzbacher, der zusammen mit Folker Jung die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine sehr ordentliche und einwandfreie Kassenführung.

Neuwahlen reibungslos

Die Entlastung des gesamten Vorstands wurde vom Wölchinger Ortsbeauftragten Peter Löffler beantragt und einstimmig beschlossen. Nach seinem Grußwort fungierte Peter Löffler bei den anschließenden Wahlen als Wahlleiter. Einstimmig gewählt, bei Enthaltung des Gewählten, wurden Michael Hökel als Vorsitzender, Herbert Hedderich als stellvertretender Vorsitzender und Dr. Joachim Hübner als Schatzmeister sowie Adolf Dörzbacher und Julia Löffler als Kassenprüfer.

Für mehr als 15 Jahre aktive Mitgliedschaft im Nabu wurden drei Mitglieder geehrt: Hans-Jürgen Volk, Herbert Hedderich und Manfred Frey. Sie erhielten von Michael Hökel die Ehrennadel in Gold sowie eine Urkunde.

Abschließend erwartete die Anwesenden eine Fotopräsentation von Wilfried Keller. Er zeigte neben sehr beeindruckenden Naturfotos auch viele Bilder von den Aktivitäten im letzten Jahr.

Den offiziellen Teil beendete der zweite Vorsitzende Herbert Hedderich mit seinem Schlusswort.

„Bird & Breakfast“

Die erste Veranstaltung aus der Reihe „Bird & Breakfast“ findet am Sonntag, 18. März, in Wölchingen statt. Treffpunkt ist um 7 Uhr am „Frankendom“. Bei der Wanderung wird unter anderem auch der Vogel des Jahres vorgestellt. Bereits um 6.15 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde mit Pfarrer Demal zum Gottesdienst im „Frankendom“ ein. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage www.nabu-boxberg.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018