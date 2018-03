Artenschutzmaßnahmen für heimische Fledermäuse

Anzeige

Boxberg.Die Firma „Garten-Stahl“ aus Schweigern spendete im Dezember 2017 der Nabu-Gruppe Boxberg Nistkästen für spaltenbewohnende Fledermäuse.

In der Region ist dies in erster Linie die Zwergfledermaus. Sie ist kaum größer als eine Streichholzschachtel und etwa so schwer wie ein Stück Würfelzucker.

Fledermäuse werden immer seltener. Dies liegt zum einen am Nahrungsmangel, der durch das Insektensterben verursacht wird, zum anderen leiden die Tiere auch unter Wohnungsnot, wie es weiter in einem Bericht der Nabu-Ortsgruppe heißt. Gerade an Gebäuden, welche gerne von der Zwergfledermaus als Jagdrevier genutzt werden, finden sich kaum Spalten, Fugen oder Ritze, wo sie den Tag über verschlafen können.