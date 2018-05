Bargeld in der Kirche gestohlen

Anzeige

Grünsfeld.Eine 67 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Kirche in der Hauptstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Pfarrer gefragt. Nachdem der Mann eine Stunde später erneut in die Kirche gekommen war, stellte die Frau fest, dass aus ihrer Geldbörse Geldscheine fehlten. Der Geldbeutel befand sich in ihrem Einkaufskorb, den die Frau in der Sakristei abgestellt hatte. Der unbekannte Mann war etwa 170 Zentimeter groß, schlank, vermutlich Rumäne. Beim ersten Besuch in der Kirche trug er eine schwarze, beim zweiten Besuch eine hellgraue Jacke.