Bewährte Kräfte und neue Gesichter

Königheim. Einen breiten Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren die 14 Kandidaten der CDU Königheim bei der Gemeinderatswahl am 7. Juni. Auf der Liste, die in einer Versammlung des Gemeindeverbandes am Sonntag im Pfarrsaal einstimmig aufgestellt wurde, sind bewährte, langgediente Ratsmitglieder ebenso vertreten wie neue Gesichter.

Die Nominierung der Kandidaten ging in der vom

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3295 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009