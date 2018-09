Die Zahlen stehen fest

Ahorn.Breiten Raum in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Schillingstadt nahmen die Neufassung der Abwassersatzung (gesplittete Abwassergebühr), die Fortschreibung der Globalsatzung sowie die Änderung der Wasserversorgungssatzung ein.

Für die gesplittete Abwassergebühr legte das Gremium folgende Gebühren fest: Rückwirkend für den Zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012 2,95 Euro pro

