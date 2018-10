Einsatzsystem vorgestellt

Boxberg.Ein ganz besonderes Highlight gab es für die 23 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer des e-Fahrdienstes "WvB - Wir verbinden Boxberg" im Anschluss an ihr Fahrertreffen in der Boxberger Mediothek. "Antonio", Besitzer von Antonios Restaurant und Pizzeria Bella Italia hatte die ehrenamtlichen Fahrer zu einem gemeinsamen Menü "a' la Italia" in sein Restaurant am Seebuckel eingeladen.

