Elektro-Roller ist wieder da

Wittighausen.Weil offenbar der Akku leer war, mussten die unbekannten Diebe den Elektroroller, den sie am Wochenende von einem Stand der EnBW in Wittighausen entwendet hatten (wir berichteten), zurücklassen. Am Dienstag wurde das Zweirad von Anwohnern in der Straße Am Katzenstein in Oberwittighausen hinter einem Baum versteckt wieder aufgefunden. Der Fahrzeugschlüssel blieb allerdings verschwunden. Wer kann Angaben machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 0 93 41 / 8 10 entgegen.