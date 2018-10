Hohes medizinisches und kulturelles Engagement

Wertheim.Das schönste Geschenk hat er sich wahrscheinlich selbst gemacht. An seinem heutigen 70. Geburtstag weilt Dr. Ludwig Braun an der Mittelmeerküste, im Süden der Türkei. Dort erholt sich der Mediziner, gemeinsam mit seiner Frau Dr. Ingeborg Braun von einer Reise, die beide schon lange einmal machen wollten. Von Trabzon am Schwarzen Meer aus ging es mit dem Auto zu Stätten frühchristlicher

...