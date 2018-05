Kirchenälteste wurden gewählt

Schwabhausen/Schillingstadt/Windischbuch.Der jeweilige Wahlausschuss der evangelischen Kirchengemeinden Schillingstadt, Windischbuch und Schwabhausen kontrollierte und zählte am Sonntagabend die Stimmzettel der Kirchengemeinderatswahl aus. In Schillingstadt wurden bei einer Wahlbeteiligung von 55 Prozent in den Kirchengemeinderat gewählt: Elmar Wetterich, Cornelia Raiwelt und Brigitte Kaufmann. Die Wahlbeteiligung in Schwabhausen lag

...

Sie sehen 67% der insgesamt 605 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2013