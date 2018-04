Mixtur aus traditionellem und modernem Liedgut

Werbach. Mit einem bunten Frühlingsstrauß wohlklingender und abwechslungsreicher Gesangsdarbietungen wurden die Besucher in der Tauberhalle in Werbach bestens unterhalten. Dem Namen des gastgebenden Chores "Sound of Joy" folgend, sorgten alle Gastchöre und Ensembles mit ihren Liedbeiträgen für gute Stimmung.

Sonja Jesberger, die Dirigentin von "Sound of Joy", gab einen kurzen Ausblick

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3866 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2009