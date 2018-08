Anzeige

Grossrinderfeld.Nicht aufgepasst hat eine 63-jährige VW-Fahrerin am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Großrinderfeld. Beim Einfahren in die Hauptstraße achtete sie nicht auf den Durchgangsverkehr und streifte den in Richtung Würzburg fahrenden Opel eines 60-Jährigen. Schaden: Zirka 2200 Euro.