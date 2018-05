Anzeige

Unterschüpf.Ein unbekannter Autofahrer streifte am Freitag zwischen 18 und 18.30 Uhr in der Unterschüpfer Straße einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo am linken Außenspiegel und entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl er einen Schaden in Höhe von etwa 150 Euro verursachte. Der Unfallverursacher dürfte mit einem roten Wagen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/81-0 entgegen.