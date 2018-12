Assamstadt.Ein versuchter Einbruch in einer Lagerhalle fand zwischen Samstag, 26. Dezember, und Samstag, 2. Januar, statt. Ein unbekannter Täter wollte die Personaleingangstür zu einer Lagerhalle einer Firma in der Straße Am Gamberg aufhebeln, was ihm jedoch nicht gelang.

Das ermittelnde Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, schließt nicht aus, dass es Zeugen gibt, welche zur Aufklärung der Straftat beitragen können.

