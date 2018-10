Von der Fahrbahn abgekommen

Schweigern.Aus nicht bekannter Ursache brach am Mittwoch um 12.10 Uhr in einer Kurve der L 2248 zwischen Schweigern und Bad Mergentheim das Heck eines Mercedes aus. Die 54-jährige Fahrerin konnte ihren Pkw nicht mehr stabilisieren, der Mercedes drehte sich um die eigene Achse und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Nur wenige Minuten später kam Im Auslauf

