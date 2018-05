Auch Vereine aus der Region mit Podestplätzen

Anzeige

Bei guten äußeren Bedingungen, lediglich kurz vor Ende kam ein Regenguss, fand in Assamstadt das traditionelle Reit- und Springturnier unter großer Zuschauerresonanz statt.

Bürgermeister Joachim Döffinger lobte im Rahmen eines Empfangs den Verein für Zusammenhalt, Kameradschaft, Organisation und die gute Außenwirkung für die gesamte Gemeinde.

Auch der zuständige Bundestagsabgeordnete Alois Gerig war vor Ort und sprach Grußworte mit dem Hinweis, dass „das Ehrenamt für den ländlichen Raum überlebenswichtig ist“. Nachfolgend ein Blick auf die Resultate: Springprüfung Kl.M* mit Stechen: 1. Naela Schwab (Waldbrunn-Oberdielba) mit Laurentis, 2. Thomas Vogel (Gelchsheim) mit Princes, 3. Katrin Sauereßig (Rothenburg) mit Pershing. Springprüfung Kl.L: 1. Dominik Rübling (Bad Windsheim) mit Erotica, 2. Valentina Poschner (Bad Windsheim) mit Chocolate, 3. Thomas Vogel (Gelchsheim) mit Ciantino. Stilspringprüfung Kl.L: 1. Naela Schwab (Waldbrunn-Oberdielba) mit Laurentis, 2. Laura Korder (Rot am See) mit Amy Blue, 3. Hanna Schmitt (Dettelbach und Umgebung) mit Janou. Punktespringprüfung Kl.L: 1. Dominik Rübling (Bad Windsheim) mit D’Calotta, 2. Nicole Scheffler (Ilsfeld) mit La Prima Donna De Luxe, 3. Laura Korder (Rot am See) mit Amy Blue. 6. Pia Noe (Elztal-Rittersbach) mit Arthus, 7. Olivia Greiß (Schefflenz) mit Celebration. Springprüfung Kl. A**: 1.Dominik Rübling (Bad Windsheim) mit D’Calotta, 2. Dominik Rübling (Bad Windsheim) mit Erotica, 3. Mirjam Adamietz (Rot am See) mit Quentin, 6. Martin Kovacs (Höpfingern) mit Brina’s Lord. Springprüfung Kl. A**: 1. Martin Kovacs (Höpfingen) mit Brina’s Lord, 2. Stephanie Sendker (Nürnberger Land) mit Campino, 3. Silke Storch (Waldbrunn-Oberdielba) mit Ricardo’s Man. Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Juliane Dreikorn (Wertheim) mit Leonardo, 2. Annika Traffa (Winnenden) mit Liam, 3. Pauline Mühleck (Simmershofen) mit Ariva,. Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen und Stechen: 1. Lynn Sakulas (Eichenbühl) mit Looping, 2. Juliane Dreikorn (Wertheim) mit 192 Leonardo, 3. Annabell Rohrbach (Rot am See) mit Walina, 7. Sina Kuhn (Igersheim) mit Sabrina. Springprüfung Kl.A*: 1. Barbara Hüttner (Reichenberg) mit Collin, 2. Natalie Barthelmäs (Rot am See) mit Wildrose, 3. Barbara Hüttner (Reichenberg) mit Artemis, 7. Juliane Dreikorn (Wertheim) mit Leonardo. Springprüfung Kl.A*: 1. Juliane Dreikorn (Wertheim) mit Leonardo, 2. Susanne Schober (Mosbach) mit Leila Crusador, 3. Yvonne Stangl (Dettelbach) mit Artemis, 9. Sarah Lau (Assamstadt) mit Laszlo. Springpferdeprüfung Kl.A*: 1. Hanna Schmitt (Dettelbach) mit Uriel, 2. Henrike Mühleck (Simmershofen) mit California, 3. Thomas Rauh (Schwieberdingen Banmähder) mit Cuusamo, 6. Till Gaab (Igersheim) mit Gründleinshofs President. Dressurprüfung Kl.M** M 7: 1. Melanie Täger (Frankenhardt) mit De Nira, 2. Mathilde Dötsch (Rot am See) mit Der kleine Desperados, 3. Pia Stollberger (Remlingen) mit Choco jumbo, 4. Andrea Meier (Assamstadt) mit Dorniso, 5. Arabella Thürl (Osterburken) mit Pittu. Dressurprüfung Kl.M* M 2: 1. Pia Stollberger (Remlingen) mit Choco jumbo, 2. Christoph Schneider (Frankenhardt) mit David, 3. Saskia Edwell (Sinsheim) mit Alvarez Junior, 4. Nicole Köberle ( Buchen) mit Disco’s Diva, 10. Andrea Meier (Assamstadt) mit Dorniso. Dressurprfg. Kl.L* L 7 Kandare: 1. Nadine Lepple (Welzheim) mit Rhavein. 2. Arabella Thürl (Osterburken) mit Pittu, 3. Josefina Walter (Brackenheim) mit Jillis. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. L 5: 1.Ronja Grodzinski (Igersheim) mit Imparia, 2. P Michelle Kamp (Welzheim) mit Vivaldi, 3. Katrin Thor (Buchen) mit Alexa von der Winterbach, 7. Anke Gaab (Assamstadt) mit Rüscha, 8. Hans Greiner (Igersheim) mit Lord Lauri. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. L 5: 1. Katharina Reim (RFV Crailsheim) mit Scampolo, 2. Christina Oßwald (Reichenberg) mit Lord Lock’s, 3. Nadine Lepple (Welzheim) mit Rhavein, 4. Nicole Köberle (Buchen) mit Disco’s Diva, 5. Arabella Thürl (Osterburken) mit Pittu. Dressurprüfung Kl.A* A6/2: 1. Anne Westermann (Mettelheim) mit Duc de Mettelheim, 2. Lena Emily Kruck (Öhringen) mit Desperado, 3. Hannah Ebert (Crailsheim) mit Nautic Edelmann, 6. Pauline Rupp (Assamstadt) mit Tuareg. Dressurreiterprüfung Kl.A RA 1/2: 1. Lilly Kreutel (Külsheim) mit Valentino, 2. Sonja Schips (Frankenhardt) mit Sir Santini, 3. Nicole Weimer (Mettelheim) mit Buster, 9. Sarah Lau (Assamstadt) mit Laszlo. Dressurpferdeprfg. Kl.A DA 3/1: 1. Pia Stollberger (Remlingen) mit Discupio, 2. Gabriele Fendel (Ansbach) mit Finja, 3. Simone Bletz (Ilsfeld) mit Bon Famoso, 6. Sabine Maurer (Osterburken) mit Breena 3. Dressur-WB (E 1) Inclusive: 1. Antonia Kreußer (Gelchsheim) mit Tommy Lee Jones, 2. Lilly Kreutel (Külsheim) mit Valentino, 3. Jennifer Potsch (Brackenheim) mit Jillis, 6. Nina Mühleck (Igersheim) mit Imparia, 7. Ronja Schmid (Bad Mergentheim) mit Moni Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp: 1. Stella Herm (Assamstadt) mit Flöckchen, 2. Hanna Lampe (Uffenheim) mit Matisse, 6. Ann-Kathrin Ries (Buchen) mit Calistra. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp: 1. Hannah Zehnter (Gelchsheim) mit Conner, 6. Alina Deuser (Assamstadt) mit Daria Mia. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp: 1. Mia Schiller (Assamstadt) mit Flöckchen, 2. P Sue Sakulas (Eichenbühl) mit Orelie, 3. Amalia Gertel (Assamstadt) mit Daria Mia, 6. Anna-Marlen Seitz (Külsheim) mit Heidi’s Helena. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp: 1. Nina Mühleck (Igersheim) mit Imparia, 3. Pauline Zeitler (Assamstadt) mit Alea, 4. Marieke Gröning (Igersheim) mit Sabrina. Führzügel-WB: 1. Alina Brosch (Igersheim) mit Destiny, 2. Mila Wachter (Assamstadt) mit Alea, 3. Aileen Meindl (Bad Mergentheim) mit Moni, 6. Pia Konrad (Bad Mergentheim) mit Romanze, 6. Emilia Wagner (Assamstadt) mit San Dolino. Führzügel-WB: 1. Marie Zeitler (Assamstadt) mit Alea, 4. Moritz Möhler (Bad Mergentheim) mit Romanze, 6. Jan Leiser (Bad Mergentheim) mit Moni, 7. Kate Bauer (Assamstadt) mit Chester, 7. Vincent Wagner (Assamstadt) mit Sugar cane. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ): 1. Sina Kuhn (Igersheim) mit Sabrina, 2. Maren Leide (Mettelheim) mit Kassiopeia, 2. Leonie Stöckle (Rot am See) mit Calia, 5. Tanja Weiland (Krautheim) mit Lady’s Beat, 6. Jana Throm (Assamstadt) mit Opitec’s Be Happy. Standard-Spring-WB: 1. Hanna Lampe (Uffenheim) mit Matisse, 2. Tanja Weiland (Krautheim) mit Lady’s Beat, 3. Jana Throm (Assamstadt) mit Opitec’s Be Happy. Jump and Run: 1. Hanna Lampe (Uffenheim) mit Matisse, 2. Robin Jakob (Öhringen) mit Corry, 3. Tanja Weiland (Krautheim) mit Lady’s Beat, 4. Sina Kuhn (Igersheim) mit Sabrina, 5. Ann-Sophie Gremminger (Buchen) mit El Diva, 7. Josefine Denz (Igersheim) mit Esprit, 8. Jana Throm (Assamstadt) mit Opitec’s Be Happy.