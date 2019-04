Auf dem Kalender stehen wieder viele Aktivitäten

Uiffingen.Im Beisein von Stadträten, zahlreichen Vorstandsmitgliedern der örtlichen Vereine, dem gesamten Erzieherinnen-Team des evangelischen Kindergartens, dem Kirchengemeinderat und Eltern hielt der Kindergartenförderverein seine Jahreshauptversammlung im Badischen Hof ab.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Diane Wild las Schriftführerin Simone Wild das Protokoll der letztjährigen Versammlung vor. Es folgte ein Rückblick über die Aktionen im vergangenen Jahr. Schon längst seien viele der Vereinsaktivitäten nicht mehr aus dem örtlichen Veranstaltungskalender wegzudenken. Hier sei nur an das Christbaumverbrennen, Kinderfasching oder das Kinderferienprogramm gedacht.

Neu ausprobiert habe der Verein 2018 einen Spielzeugbasar sowie das Weihnachtsbasteln. Mit beiden Aktionen sei man sehr zufrieden gewesen. Das Fazit des Vorsitzenden war demnach sehr positiv: „Der Verein war im Jahreskalender von Uiffingen erfolgreich vertreten“, blickte Diane Wild zurück. Auch 2019 habe sich das achtköpfige Vorstandsteam wieder einiges vorgenommen. Neben den üblichen Veranstaltungen seien schon zahlreiche Bewirtungen für Kommunion und Hochzeiten gebucht. Dafür werden Freunde und Mitglieder des Vereins um Mithilfe gebeten. Am Winterzauber, dem Weihnachtsmarkt von Uiffingen am Samstag vor dem ersten Advent, wolle man sich ebenfalls mit einem Stand beteiligen.

Den Kassenbericht stellte Stefanie Losert vor. Die Kassenprüfer Sabrina Hemmrich und Susanne Sohns bescheinigten eine einwandfreie Buchführung, so dass der einstimmigen Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege stand.

Die Einnahmen des Vereins werden zu 100 Prozent für Sachspenden an den örtlichen Kindergarten weitergegeben. Im vergangenen Jahr wurde die Puppenecken-Einrichtung erneuert, ein Reck im Außenbereich installiert, Sand- und Wassertische angeschafft und andere diverse Spielsachen zur Verfügung gestellt. Die Vorsitzende stellte im Rahmen der Hauptversammlung außerdem das neue Projekt vor. Für das Außengelände des Kindergartens soll eine überdachte Sitzplatzmöglichkeit für bis zu 25 Kinder angeschafft werden mit Tischen und Bänken. Die Kinder sollen hier die Möglichkeit haben, draußen zu malen, zu basteln oder zu essen. „Das ist schon ein größeres Projekt für uns“, gab Wild zu. Hier wolle man in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Träger gemeinsame Lösungen finden, so dass die überdachte Sitzmöglichkeit noch dieses Jahr realisiert werden kann.

Es folgten die Grußworte des stellvertretenden Ortsvorstehers, Rudolf Nitsche, der Grüße von Bürgermeister und Ortsvorsteher überbrachte. Nitsche zeigte sich begeistert von der geleisteten Arbeit des Vereins und würdigte dessen Engagement. Die Kindergartenleiterin, Siggi Weiland, bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und überreichte mit Sabrina Berg Präsente als Dankeschön. „Wir möchten den Kindergarten durch Spenden und Unterstützung auch weiterhin mit unserem kleinen Verein unterstützen“, ließ Diane Wild wissen. Für das ehrenamtliche Engagement und den konstanten Einsatz des gesamten Vorstands drückte sie abschließend auch noch ihren Dank aus. suso

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019