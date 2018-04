Auf den Spuren der Eisenbahn

Anzeige

Alte Postkarten illustrierten den früher prächtigen Bahnhof Wölchingen und die dortigen Bauten. Derzeit ist das Hauptgebäude in hellblauen Schleier gehüllt. Insgesamt aber stimmt der Ort eher traurig: die Gebäude außen verwahrlost, die Haltestation im Koma. Kaum zu glauben, dass hier 1902 das erste Lagerhaus an der Strecke Osterburken-Lauda entstand. Binnen Jahresfrist war sein Umsatz „an der Spitze aller badischen Lagerhäuser“.

Bis zum Bau der Odenwald-Eisenbahn war es ein weiter Weg. Die erste Bittschrift aus den hiesigen Amtsbezirken wurde im Karlsruher Parlament 1846 noch abfällig kommentiert: „Die Bittsteller gehören ins Narrenhaus!“ Nur die gemeinschaftliche Anstrengung aller interessierten Gemeinden brachte das Projekt näher.

1862 wurde die Trasse von Osterburken durchs Umpfertal festgelegt. Am 1. November 1866 begann der regelmäßige Zugverkehr Heidelberg-Würzburg mit täglichen Zughalten in Wölchingen, Unterschüpf und Königshofen. Bei Lauda und Königshofen schloss sich dann 1867/69 die Taubertalbahn an.

In Schweigern sahen die Wanderer zwei ganz neue eckige Betonbrücken. Ein herber Kontrast zu den alten, schön gerundeten Steinmauer-Brücken.

Schweigern und Königshofen zählen zu den urkundlich ältesten Gemeinden im Kreis: Beide waren fränkische Krongüter, Königshöfe mit eigener Martins-Kirche. 741 wurden diese königlichen Stützpunkte dem neugegründeten christlichen Bistum Würzburg zugeteilt und entwickelten sich zu Mittelpunkten für die neue Religion.

Entscheidungen sind für den Menschen oft zweideutig, so auch vor 150 Jahren, als es um das neue Verkehrsmittel „Eisenbahn“ ging. Befürworter erwarteten einen gewaltigen Aufschwung für verkehrsferne Gebiete.

Gegner befürchteten Schädigungen für Schwangere, Kinder und Alte, auch für die Kartoffel. Wie mit der Ambivalenz und den Unwägbarkeiten des Lebens gut umgegangen werden kann, verdeutlichten Gedanken von Wilhelm Schmid. Der Philosoph ermuntert dazu, dem, was das Leben den einzelnen Menschen „schickt“, mit Hingabe und Gelassenheit zu begegnen, und nicht lebensbitter gegen etwas anzuleben. Dafür braucht es Mut und eine bewusste Entscheidung. So kann die Erfahrung gemacht werden, dass neue Sinnzusammenhänge entstehen.

Nach dem Passieren des Schüpfer Bahnhofgeländes und der Stärkung bei der Unterschüpfer Kulturkirche ging es weiter Richtung Sachsenflur. Die Ortschaft erlangte 1903 einen eigenen Bahnhof, auch dank der Fürsprache des Abgeordneten Klein (Wertheim) im Karlsruher Parlament. Sachsenflur feierte die Stationseröffnung am 1. August 1903 ganztägig mit Kranz-, Blumen-, Fahnenschmuck, mit Karussell und Festbankett, mit Konzert und Gesängen. Die Zugbeamten der ersten haltenden Züge wurden „von schöner Mädchenhand“ mit Zigarren beschenkt.

Die Wandergruppe erreichte, zweimal die Umpfer überquerend, den Bahnhof Königshofen, der sowohl zur alten Odenwaldbahn Heidelberg-Würzburg als auch zur Taubertalbahn zählt.

Schlusspunkt bildete die sehenswerte, leider stark verunstaltete Ausmalung der dortigen Gleis-Unterführung. dt/gjs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018