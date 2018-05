Auf die Nähe Gottes im Leben vertrauen

Anzeige

Uiffingen.Sechs Jugendliche feierten in der evangelischen Kirche Konfirmation. Der festliche Gottesdienst wurde mitgestaltet durch eine Jungbläsergruppe des Musikvereins Umpfertal und den Kirchenchor Uiffingen unter Leitung von Walter Ries.

Jugendliche ermutigt

In ihrer Predigt ermutigte Pfarrerin Julia Ehret die Jugendlichen, stets auf die Nähe Gottes in ihrem Leben zu vertrauen und auch in Zeiten der Anfechtung am Glauben festzuhalten. Im Anschluss bekamen die Konfirmanden ein individuell ausgesuchtes Bibelwort zugesprochen und wurden gesegnet.

Grußworte gesprochen

Das Grußwort für die verschiedenen Kirchengemeinden sprach der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Boxberg-Wölchingen, Klaus Dörzbacher. madem