Aufregendes, kurzweiliges letztes Jahr

Anzeige

Diese erneute Steigerung der Mitgliederzahlen gegenüber den vergangenen Jahren zeige nach wie vor die Wertschätzung in der Bevölkerung. Laut Güßgen sei die Qualität der Aktivitäten rund um das Becken nicht nur gehalten, sondern gesteigert worden.

Zum Nachdenken brachte Oliver Güßgen die Mitgliederversammlung bei Bekanntgabe der Ertrinkungsstatistik für 2017. Nach Angaben der DLRG seien 2017 in Deutschland mindestens 404 Menschen ertrunken. Die Anzahl der Opfer sei gegenüber 2016 um 24,8 Prozent zurückgegangen. Ursächlich für die auf den ersten Blick positive Entwicklung sei der Sommer mit vielen Regentagen und kühlen Temperaturen gewesen.

Jedoch hätten 329 Männer und Frauen in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen ihr Leben verloren. Demnach seien Binnengewässer nach wie vor die Gefahrenquelle Nummer eins. Negativ seien auch die bundesweiten Ergebnisse bei den jungen Menschen ausgefallen. Fünf Kinder im Grundschul- und neun im Vorschulalter seien im Wasser ums Leben gekommen.

Nun verlas Oliver Güßgen den Bericht des Vorsitzenden. Während der Sommermonate trafen sich die aktiven Mitglieder jeden Mittwoch zum Trainieren. Darüber hinaus wurden die städtischen Bademeister im letzten Sommer an Schwerpunktwochenenden wieder durch die Ortsgruppe bei der Badeaufsicht unterstützt. In Kooperation mit dem TV Boxberg und dem VfB Boxberg-Wölchingen wurden im Rahmen eines Sporttages im Umpfertalbad die erforderlichen Schwimmleistungen für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichen abgenommen. Im Juli veranstaltete die Ortsgruppe ein Sommerfest im Schwimmbad.

Kindergartenprojekt

Traditionell vor den Sommerferien wurden im Rahmen eines Projekts die Vorschüler des evangelischen und katholischen Kindergartens Boxberg spielerisch in die Gefahren im und am Wasser eingewiesen. Mit der Organisation und Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses im September bildeten sich die Mitglieder weiter.

Den Jahresabschluss bildete ein gemütliches Beisammensein der Mitglieder am, bei dem nochmals auf 2017 zurückgeblickt wurde. Über die Wintermonate wurden die Räumlichkeiten im Vereinsheim umgestaltet und modernisiert.

Nun übergab der Vorsitzende das Wort an die Technische Leiterin Juliane Spachmann, die auch zugleich Ansprechpartnerin für die Jugend ist. In der Schwimmsaison 2017, so Spachmann, wurde Dienstag- und Donnerstagabend in zwei Gruppen den Kindern das Schwimmen beigebracht. Nach dem ersten Schritt ins kühle Nass, den ersten Schwimmbewegungen, dem ersten Mal den „Frosch“ herauftauchen und das Erlernen der Baderegeln, ist das Ziel die Abnahme des Seepferdchen-Abzeichens, das dann mit voller Stolz auf Badeanzug oder -hose getragen wird. Zusätzlich wurde für Kinder, die 2016 das Seepferdchen nicht schafften, mittwochs eine eigene Gruppe gebildet.

Juliane Spachmann dankte den Ausbildern der Anfängerschwimmkurse für ihr Engagement. Ihr besonderes Lob galt Maja Jung, die nach langen Jahren ihre Tätigkeit in den Anfängerschwimmkursen mit Ablauf der Badesaison 2017 beendete. Insgesamt legten zwölf Kinder während des Anfängerschwimmens das Seepferdchen ab.

Gut angenommen

Das Schwimmtraining wurde 2017 wieder gut von den Kindern und Jugendlichen angenommen. Ziel ist es, für das nächsthöhere Schwimmabzeichen zu üben: Tief- und Streckentauchen, verschiedene Schwimmstile und der manchmal unüberwindbare Sprung vom 3-Meter Turm stehen hierbei auf dem Trainingsplan. Mittlerweile bildet das Schwimmtraining, an dem 68 Kinder und Jugendliche teilnahmen, einen Schwerpunkt der Ausbildung.

Folgende Schwimmabzeichen legten die Kinder und Jugendlichen 2016 ab: 20 mal Jugendschwimmabzeichen in Bronze, elf Mal Jugendschwimmabzeichen in Silber sowie sechs Jugendschwimmabzeichen in Gold. Zusätzlich erlangten neun Jugendliche das Abzeichen Juniorretter.

Erwachsenen-Training

2017 wurde wieder ein Schwimmtraining für Erwachsene angeboten. Hier übten sich Teilnehmer in neuen Schwimmstilen und vertieften das Erlernte. Auch Elemente aus dem Rettungsschwimmen wurden geschult.

Beim Rettungsschwimmen erwarben sieben Mitglieder das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, davon eine Wiederholungsprüfung. Zwei Mitglieder schafften das DRSA in Silber.

Mit einem gemeinsamen Abschluss zum Ende der Schwimmkurse und des -trainings Ende Juli sowie der Übergabe der Schwimmabzeichen wurde die Schwimmausbildung offiziell beendet.

Anschließend wurde der von Norbert Kesel unterschriebene Kassenbericht vom Vorsitzenden des Bezirks Frankenland, Thomas Zemmel, vorgetragen. Durch die Kassenprüfer Christel Müller und Gunter Pers wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Thomas Zemmel beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Nun wurden Ehrungen vorgenommen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Elke und Achim Matejcek sowie Monika und Erich Rüttiger ausgezeichnet, Hans-Jürgen Daberger und Uwe Heinz wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

In Abwesenheit wurden Andrea Schmid und Jochen Schöneck für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt.

Abzeichen überreicht

Nach den Ehrungen übergab der Lehrscheininhaber der DLRG Boxberg, Andreas Wachter, den Rettungsschwimmern ihre Abzeichen.

Anschließend überbrachte der Vorsitzende Thomas Zemmel die Grüße des DLRG-Bezirks Frankenland. Er dankte der Ortgruppe für ihre Aktivitäten in der Schwimmausbildung und lobte besonders die Jugendarbeit. dlrg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018