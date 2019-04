Außenspielplatz auf neuem Flachdach

Der Boxberger Gemeinderat bestätigte die Wahl des Abteilungsleiters und Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Oberschüpf, Holger Fischer und Rainer Preis. Bürgermeister Christian Kremer nutzte die Gelegenheit, allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz zu danken.

Kritik wurde an der für viele mangelhafte Beschilderung der Baustelle an der Ortsdurchfahrt Boxberg laut. Viele Lkw-Fahrer würden die Schilder übersehen und dann in der innerörtlichen Umleitung nicht mehr weiterkommen. Der Bürgermeister versprach, Abhilfe zu schaffen.

Das Einvernehmen zu einem Anbau an eine bestehende Halle von Hofmann Menü in Schweigern wurde zugestimmt. Auch gegen die Errichtung einer Funkturmübertragungsstelle auf Gemarkung Uiffingen hatten die Räte nichts einzuwenden.

Um eine Million Euro erhöht wurde der Förderrahmen für die Stadtsanierung, teilte der Bürgermeister mit.

Ebenso ist die Förderzusage für den Bau des Radwegs zwischen Uiffingen und Eubigheim beim Landratsamt eingetreffen, informierte Kremer.

Nichts getan habe sich in den letzten Monaten in Sachen Bahnhaltepunkte, so Kremer auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Es seien im April Gespräche über die Bahnhofsmodernisierung geplant. Allerdings habe Wölchingen wohl nicht die oberste Priorität. Gemeinderat Henninger betonte, man müsse sich auf die Hinterfüße stellen und zeigen, dass man sich auch für Schweigern und Unterschüpf einsetze. dib