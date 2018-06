Autocorso ist wieder der Höhepunkt

Anzeige

Die Bosch Boxberg Klassik endet am Sonntag, 24. Juni, mit einem Autocorso in Boxberg. Zudem ist das Prüfzentrum zum Tag der offenen Tür von 10 bis 18.30 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Windischbuch. Die Bosch Boxberg Klassik startet in diesem Jahr bei Bosch in Karlsruhe zu starten. Am Samstagmorgen, 23. Juni, wird das Feld aus rund 150 Oldtimern bis Baujahr 1988 von dort aus auf die erste Etappe geschickt. Die zweite Etappe des Tages führt durch die Pfalz, über das geschichtsträchtige Speyer zum Tagesziel Hockenheim-Ring.

Der zweite Rallye-Tag führt über das Kloster Lobenfeld und Eberbach zum Bosch Prüfzentrum in Boxberg. Zu einem Tag der offenen Tür ist das Testgelände für Zuschauer geöffnet und bietet ein buntes Rahmenprogramm für große und kleine Oldtimer-Fans.