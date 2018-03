Bad bleibt weiter familienfreundlich

Anzeige

Das Bekenntnis zum Umpfertalbad als Freizeiteinrichtung war deutlich. Doch der Gemeinderat kam um eine moderate Erhöhung der Gebühren nicht herum.

Boxberg. Noch ist es für einen Besuch des Freibads zu kühl. Aber bei der Stadtverwaltung Boxberg macht man sich bereits Gedanken über die kommende Badesaison. Für Bürgermeister Christian Kremer war bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag im Rathaussaal klar: „Das Angebot eines Freibads will keiner missen.“ Aber er machte auch deutlich: „Jedes Bad ist ein Zuschussbetrieb.“

Im Gemeinderat notiert Froh war Bürgermeister Christian Kremer bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag über die vielen Anmeldungen zur Realschule. Bei 42 Kindern sei die Zweizügigkeit gesichert, erklärte er. Der Rathauschef betonte zufrieden, dass die Stadt mit 510 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum den größten Batzen im Kreis abbekommen hat. Vier Projekte seien bedacht worden, jedoch die Maßnahmen in Uiffingen und Unterschüpf nicht. Dafür wolle man im nächsten Jahr einen weiteren Antrag stellen. Das Thema Bahn stand bei der Fragestunde der Bürger einmal mehr im Raum. Ein Bürger wollte wissen, ob vonseiten der Stadt eine dringliche Bedarfsmeldung in Stuttgart erfolgt sei. Kremer unterstrich, dass man durch Resolutionen und zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen den Wunsch schriftlich und mündlich deutlich vorgetragen habe. Durch die aktuelle Forderung mit den Anrainerkommunen und den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald, die auch auf der Internetseite der Stadt nachzulesen sei, erhofft er sich Druck auf die Regierung. dib

Am Bestand des Bads soll nicht gerüttelt werden. Im Gegenteil: Der Rathauschef wies auf die geplanten Investitionen hin. So soll die 14 Jahre alte Filteranlage ausgetauscht werden. Zudem steht die Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes und eines Zugfahrzeugs an.